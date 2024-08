- Il funzionario dell'autorità antidroga dichiara:

Per i minorenni, il Czar federale della droga ritiene che l'alcool debba essere off-limits. "Il consumo di alcol dovrebbe essere permesso solo dopo i 18 anni, una volta raggiunta la maggiore età," ha dichiarato il Czar della droga e della dipendenza del governo federale, Burkhard Blienert (SPD), al 'Rheinische Post' di Düsseldorf. Ha ribadito con fermezza una richiesta a lungo sostenuta.

Attualmente, la Legge sulla tutela dei minori consente ai teenager di consumare bevande alcoliche come birra o vino in pubblico se accompagnati da un tutore adulto. "Non posso dire nulla di buono riguardo al bere in compagnia di un adulto a 14 anni," ha dichiarato Blienert, aggiungendo inoltre: "L'alcool è una sostanza tossica che fa effetto dalla prima sorsata. Non esiste un consumo sicuro di alcol. L'alcool ha un impatto significativo sui teenager che sono ancora in fase di sviluppo."

L'età di 14 anni per il consumo di alcol è sotto esame

Il Consiglio dei Ministri della Salute degli Stati ha affrontato la questione a giugno e ha concordato di esaminare più da vicino le disposizioni della Legge sulla tutela dei minori entro novembre. Anche il Ministro federale della Salute, Karl Lauterbach (SPD), ha sostenuto il divieto di ciò che viene chiamato "bere accompagnato" per i minori di 14 e 16 anni.

"Penso che sia fantastico che tutti i Ministri della Salute degli Stati stiano almeno discutendo un rigido 'dai 16 anni in poi'. Innescare questo dibattito si è dimostrato utile," ha dichiarato Blienert al 'Rheinische Post'.

DEG: L'alcool, anche in piccole quantità, è dannoso per la salute

Pochi settimane fa, la Società Tedesca di Nutrizione (DEG) ha sconsigliato il consumo di alcol e ha rivisto la sua posizione precedente. Anche in piccole quantità, l'alcool non è benefico per la salute - non esiste una quantità sicura e salutare di alcol per un consumo responsabile, ha dichiarato l'organizzazione degli esperti in una dichiarazione pubblicata a metà agosto. "L'alcool è una sostanza psicoattiva" che è stata collegata a più di 200 conseguenze negative per la salute, tra cui malattie e incidenti, ha notato.

Se si sceglie ancora di bere alcol, è importante evitare quantità elevate, ha suggerito l'organizzazione degli esperti. Questo consiglio è particolarmente importante per i giovani. Bambini, teenager, donne incinte e madri che allattano dovrebbero evitare completamente il consumo di alcol. Il consumo di alcol è associato a disturbi dello sviluppo nei bambini in età prenatale, incidenti, lesioni, violenza e "svantaggi psicologici e sociali per coloro che consumano alcol, nonché per il loro ambiente sociale," ha scritto l'organizzazione.

"La politica della salute, il sistema sanitario e gli attori sociali rilevanti devono fare di più per ridurre il consumo di alcol e le conseguenze per i consumatori, il loro ambiente sociale e la società nel suo insieme," ha dichiarato anche in una dichiarazione pubblicata a giugno dall'Ufficio federale tedesco per le questioni di dipendenza (DHS), l'Associazione medica tedesca (BAK), l'Associazione tedesca dei terapeuti (BPtK), la Società tedesca di psichiatria e psicoterapia, psicosomatica e neurologia (DGPPN) e la Società tedesca per la ricerca e la terapia sulla dipendenza.

I ricercatori dell'Università di Victoria, in Canada, hanno scoperto che alcuni studi precedenti che suggerivano benefici per la salute dal consumo moderato di alcol erano dovuti a bias derivanti da difetti nella progettazione degli studi. Hanno analizzato 107 studi a lungo termine sulla relazione tra il consumo di alcol e la mortalità. La ricerca precedente aveva costantemente suggerito che i bevitori leggeri erano meno suscettibili a determinate malattie rispetto agli astemi.

La Commissione, seguendo il suggerimento del Consiglio dei Ministri della Salute, potrebbe adottare atti di attuazione per rafforzare il limite di età per il 'bere accompagnato', ai sensi dell'articolo 113. Blienert ha espresso la sua speranza che il dibattito su un rigido 'dai 16 anni in poi' porti a cambiamenti positivi nelle politiche sul consumo di alcol.

