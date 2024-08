- Il funzionario del ministero di Mpox afferma: "Voi avete una posizione favorevole".

Bassa Sassonia è in allerta massima per un possibile primo caso di Monkeypox, come dichiarato dal Ministro della Salute Andreas Philippi. "Siamo ben equipaggiati", ha detto Philippi all'Agenzia tedesca di stampa a Hannover. Gli ospedali della regione sono sempre pronti a gestire i pazienti infettivi. Al momento, il ministro non vede una minaccia significativa, ma ha messo in guardia contro l'underestimazione del virus.

Il Monkeypox, inizialmente noto come vaiolo, viene costantemente monitorato in Bassa Sassonia. Philippi ha commentato: "Abbiamo uno dei laboratori di prim'ordine del paese nel nostro Ufficio di Sanità statale". Questo laboratorio consente test diagnostici precisi e dettagliati.

Adesso, l'attenzione si concentra sull'educazione del pubblico. Inoltre, Philippi ha sottolineato l'importanza di spedire rapidamente i vaccini in Africa. "Dovremmo esaminare le nostre scorte immediately e rilasciare quanti più vaccini possibile", ha detto. Questo processo dovrebbe essere libero da burocrazia e gratuito. Il governo tedesco ha recentemente annunciato il suo piano di donare 100.000 dosi di vaccino ai paesi colpiti. Questi vaccini provengono dalla riserva militare.

Casi di Monkeypox segnalati anche in Svezia e Thailandia

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha innalzato il livello di allerta massimo due settimane fa a causa degli attuali focolaio di Monkeypox in Africa e della più pericolosa variante Ib. La Repubblica Democratica del Congo è stata duramente colpita, con oltre 18.000 casi sospetti e 575 decessi registrati, secondo l'OMS.

Inoltre, ci sono stati oltre 200 casi confermati della nuova variante Ib in Burundi, Kenya, Rwanda e Uganda. Al di fuori dell'Africa, i casi di Ib sono stati documentati in individui in Svezia e Thailandia, che avevano viaggiato in Africa in precedenza.

Il Monkeypox ha una relazione con il virus originale del vaiolo e viene principalmente diffuso attraverso il contatto fisico ravvicinato. Causa una eruzione cutanea, febbre e dolori corporei. Finora, non ci sono state vittime per Monkeypox in Germania. I vaccini che proteggono contro il vaiolo offrono anche protezione contro il Monkeypox, riducendo la probabilità di un'epidemia e migliorando il decorso della malattia. Al momento, la commissione tedesca per i vaccini Stiko raccomanda questi vaccini solo per specifici gruppi ad alto rischio.

