Il funzionario del governo progressista Straetmanns cerca di entrare a far parte della BSW

L'influenza della Sinistra sta diminuendo in Germania orientale, mentre il BSW sta vivendo un'impennata di popolarità. Ora, un alto funzionario del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sta valutando l'idea di unirsi al partito Die Linke guidato da Wagenknecht. Non è la prima volta che cambia la sua lealtà politica.

Friedrich Straetmanns, Segretario di Stato nel Ministero della Giustizia del Meclemburgo-Pomerania Anteriore dal novembre 2021, ha espresso l'intenzione di unirsi all'Alleanza per il Futuro della Germania (BSW). Il 63enne, che in passato è stato membro della WASG dal 2005 e ha servito nel Bundestag tedesco per il partito della Sinistra dal 2017 al 2021, ha parlato della sua precedente affiliazione con l'SPD, che ha lasciato a causa delle leggi Hartz-IV, in un'intervista al quotidiano "Neue Westfälische" nel 2016. Il suo passaggio dall'SPD ha attirato l'attenzione dei media e rimane incerto se il suo eventuale cambio di partito influenzerà il suo ruolo di Segretario di Stato.

In una risposta al portale t-online, Straetmanns ha criticato il partito della Sinistra per aver trascurato i suoi valori fondamentali, come la "pace", a causa dell'assenza della dirigenza del partito durante la manifestazione per la pace guidata da Sahra Wagenknecht e Alice Schwarzer a Porta di Brandeburgo nel febbraio 2023, nonché per la sua politica sull'immigrazione. Riguardo al prossimo cambiamento del personale, Wagenknecht ha elogiato Straetmanns come "giurista esperto e politico efficace". Straetmanns non ha paura di esprimere le sue opinioni, soprattutto durante il periodo del Corona, in cui ha sostenuto i diritti costituzionali e civili.

Il BSW rafforza la sua presenza nella Germania orientale

Le prossime elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, previste per domenica, tra tre settimane e in febbraio, potrebbero vedere il BSW acquisire un notevole potere. Recenti sondaggi indicano che il BSW ha ottenuto risultati a due cifre in tutti e tre gli stati, con la possibilità di entrare nei rispettivi parlamenti statali. Figure di spicco, come l'ex leader della frazione della Sinistra nel Bundestag, Amira Mohamed Ali, hanno già aderito al BSW.

Il partito della Sinistra ha ottenuto solo il 2,7% dei voti alle elezioni europee di giugno e attualmente si attesta al 3% nei sondaggi nazionali. Nel 2021, non è riuscito a raggiungere la soglia del 5% con il 4,9%, ma è riuscito a entrare nel Bundestag grazie ai mandati diretti.

