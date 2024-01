Il funzionario del Dipartimento dell'Istruzione si dimette per l'approccio dell'amministrazione Biden alla guerra tra Israele e Hamas

Le dimissioni di Tariq Habash, consigliere politico presso l'Ufficio di pianificazione, valutazione e sviluppo delle politiche del Ministero della Difesa, giungono mentre il conflitto - scoppiato con gli attacchi di Hamas a Israele il 7 ottobre - si avvicina al terzo mese e non accenna a diminuire, e fanno seguito a un precedente allontanamento pubblico dell'amministrazione dalla gestione della guerra.

"Dovrebbe essere superfluo dire che ogni violenza contro persone innocenti è orribile. Piango ogni singola perdita, israeliana e palestinese", ha dichiarato Habash nella lettera di due pagine indirizzata al Segretario all'Istruzione Miguel Cardona, "ma non posso rappresentare un'amministrazione che non attribuisce lo stesso valore a tutte le vite umane. Non posso rimanere in silenzio mentre questa amministrazione chiude un occhio sulle atrocità commesse contro vite palestinesi innocenti".

Alla richiesta di un commento sulle dimissioni di Habash, un portavoce del Dipartimento dell'Istruzione ha dichiarato: "Gli auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni".

Mercoledì, parlando con Abby Phillip della CNN, Habash ha chiamato in causa direttamente il presidente Joe Biden.

"Il rifiuto del Presidente di chiedere un cessate il fuoco immediato e permanente è insostenibile per la convinzione di milioni di americani in tutto il Paese", ha detto a "NewsNight".

Biden ha dovuto affrontare crescenti pressioni per chiedere un cessate il fuoco nel conflitto. Il Presidente ha sottolineato il suo sostegno a Israele per difendersi, ma ha anche evidenziato la spinta della sua amministrazione per la consegna di aiuti umanitari a Gaza. Ha esortato Israele a concentrarsi sulla salvaguardia delle vite civili, avvertendo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu rischia di perdere il sostegno internazionale a causa dei bombardamenti su Gaza.

Il mese scorso il Presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti "continueranno a guidare il mondo nell'assistenza umanitaria ai civili palestinesi innocenti, per sottolineare ai nostri amici, ai nostri amici israeliani, che dobbiamo proteggere la vita dei civili".

Le dimissioni di Habash seguono quelle dell'ex funzionario del Dipartimento di Stato Josh Paul, che a ottobre ha annunciato di voler lasciare "a causa di un disaccordo politico riguardante la nostra continua assistenza letale a Israele".

Habash si è rivolto a Biden: "È lui che ha il potere, con una telefonata, di porre fine a questa violenza, di fare richieste al governo israeliano, di porre fine alla violenza indiscriminata contro i palestinesi", ha detto a Phillip.

Dall'inizio della guerra, l'offensiva israeliana a Gaza ha ucciso almeno 22.000 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità gestito da Hamas.

In quanto palestinese americano, Habash ha affermato nella lettera di aver portato "una prospettiva critica e sottorappresentata" al "lavoro in corso sull'equità e la giustizia" dell'amministrazione Biden.

Nella lettera Habash ha anche sottolineato l'impatto del conflitto negli Stati Uniti, dove "gli studenti ebrei, musulmani e arabi nei campus universitari hanno dichiarato di sentirsi meno sicuri".

"Il Dipartimento dell'Istruzione deve svolgere un ruolo attivo nel sostenere le istituzioni che rispondono alle esigenze di studenti, docenti e personale. Ciò include la protezione di tutti gli studenti che scelgono di esercitare il diritto del primo emendamento di impegnarsi in azioni non violente, compresa l'espressione di solidarietà con i palestinesi di Gaza che hanno sofferto enormemente nelle ultime settimane e per anni prima dell'attuale violenza", ha scritto.

Dall'inizio della guerra, ci sono state centinaia di proteste e controproteste nei campus universitari, alcune delle quali sono diventate violente. Dal 7 ottobre, il Dipartimento per l'Ambiente ha avviato un numero senza precedenti di indagini sul Titolo VI nei campus universitari - tra cui quelle all' Università di Harvard e all'Università della Pennsylvania - dopo aver ricevuto denunce su presunti episodi di antisemitismo e islamofobia.

Jason Seher, Samantha Waldenberg, Ariel Edwards-Levy, Matt Egan, Camila DeChalus, Kevin Liptak, MJ Lee, Alex Marquardt e Jennifer Hansler della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com