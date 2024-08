- Il funzionario bavarese sostiene che il problema K rimane irrisolto per me.

Riguardo al candidato prospetto alla cancelleria dell'Unione, il ministro della Scienza della Baviera Markus Blume è ancora indeciso. In un'intervista con "Süddeutsche Zeitung", Blume ha dichiarato: "Markus Söder è una figura carismatica che ottiene consensi a livello nazionale. Questo è un vantaggio significativo. La CSU ha il potenziale per guidare il governo, questo è ovvio. Tuttavia, per me, la questione 'C' rimane senza risposta."

Quando si è chiesto se la CDU/CSU avrebbe le migliori possibilità con un Söder alle prossime elezioni federali, Blume ha risposto: "Questo problema non è ancora stato affrontato." Il leader della CDU Friedrich Merz aveva dichiarato che l'Unione avrebbe risolto la questione 'C' verso la fine dell'estate, che inizia a settembre e si conclude "intorno a ottobre". Merz e Söder avevano preso questo accordo. Dal punto di vista di Merz, egli è, secondo l'opinione di Söder, il chiaro favorito.

Dal punto di vista di Blume, entrambe le parti hanno "motori potenti in grado non solo di unire l'Unione, ma anche tutta la Germania". Quando gli è stato chiesto se potesse immaginarsi come Ministro federale, ha risposto: "I miei compiti sono in Baviera."

