- Il fungo esperto che i piperling crescano bene

raccoglitori di funghi hanno avuto una buona stagione finora, con un inizio anticipato per le cantarelli. L'esperto di funghi Wolfgang Bivour di Potsdam rimane ottimista, dicendo: "Mi aspetto una crescita continua di cantarelli, a patto che non ci sia una grave siccità di agosto". Le condizioni sono anche favorevoli per i porcini estivi. Tuttavia, la stagione principale per i funghi, che vengono in innumerevoli varietà, è settembre e ottobre.

"Grazie all'umidità e al clima molto mite della primavera, i cantarelli sono stati anticipati e sono stati trovati già a maggio", ha detto Bivour, che è presidente dell'Associazione statale dei funghi del Brandeburgo. Non vuole nominare regioni specifiche con rese tipicamente buone. "I raccoglitori di funghi devono scoprirlo da soli", ha detto. Oggi, i raccoglitori di funghi scambiano anche informazioni nei forum sui social media.

Non dovrebbe essere costantemente secco

I cantarelli non sono particolarmente esigenti. "La pioggia recente ha dimostrato che sono pronti per un forte ritorno", ha detto Bivour. Possono anche sopportare un'ondata di calore, secondo gli esperti. "Possono sopportare 30 gradi per alcuni giorni, ma non dovrebbe essere costantemente secco", ha detto. Le condizioni per la crescita dei funghi quest'anno sono più favorevoli rispetto agli anni precedenti secchi.

Il commercio di funghi dalle foreste tedesche non è permesso. La raccolta è consentita solo per il consumo personale e in piccole quantità, ha sottolineato Bivour. Ciò significa non più di uno o due chilogrammi per persona al giorno. "È già tanto se non tutti possono saccheggiare il bosco come vogliono".

L'associazione, che ha circa 35 esperti, esamina i funghi raccolti, consiglia i raccoglitori, organizza escursioni educative e aiuta nei casi di avvelenamento da funghi. Lo scorso anno, l'associazione ha registrato 17 casi di avvelenamento nel Brandeburgo. Gli esperti hanno fornito quasi 650 consulenze.

