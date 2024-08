Memoriale nella cattedrale di Brema - Il funerale del manager del Werder Willi Lemke

Un servizio commemorativo presso la Cattedrale di Brema è previsto per onorare l'ex manager di Werder e senatore di Brema Willi Lemke. L'evento congiunto di ricordo del club e della città si svolgerà il 23 agosto, secondo Martina Lange, responsabile dell'ufficio della cattedrale. La notizia è stata riportata per prima dal portale "Deichstube".

Il lungo servitore del calcio di SV Werder, ex senatore per l'istruzione e l'interno e consulente speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, è morto lunedì a seguito di un'emorragia cerebrale, come annunciato dalla sua famiglia. Lemke aveva 77 anni ed era una delle figure più note di Brema.

Nel gennaio 2005, il suo caro amico e ex presidente di Werder, Franz Böhmert, è stato salutato nella cattedrale. Circa 1300 persone hanno partecipato al servizio commemorativo, tra cui famiglia e amici, la squadra campione di Werder, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler e l'intera dirigenza della DFB.

