- Il fumo generato dal fuoco emana dal sito di sviluppo di Greifswald.

Un incendio in un cantiere edile situato vicino alla zona centrale di Greifswald ha generato una notevole quantità di fumo. Nel pomeriggio, i residenti locali sono stati invitati a chiudere le finestre e le porte e a spegnere gli apparati di circolazione dell'aria e di raffreddamento. Secondo un rappresentante del distretto, la colonna di fumo era visibile da lontano.

I primi resoconti indicano che una struttura in legno su un cantiere edile residenziale in fase di costruzione, vicino al fiume Ryck, a est del centro città, è in fiamme. Sembra che ci sia stata un'esplosione. I soccorritori sono presenti sulla scena. Aggiornamenti su eventuali feriti sono ancora in attesa.

L'aumento dell'emissione di fumo dal cantiere in fiamme ha sollevato preoccupazioni per un possibile aumento degli incidenti legati al fumo a causa delle ceneri disperse. Man mano che l'incendio si diffondeva, la nebbia di fumo ha influenzato i rilevatori di fumo negli edifici vicini, causando falsi allarmi.

