- Il fumo avvolge Amburgo <unk> un magazzino è in fiamme.

Una densa nube nera di fumo aleggiava nel cielo azzurro chiaro sopra Amburgo, causando un trambusto. Nella zona di Billbrook, un incendio si è verificato in un magazzino, come riferito dai funzionari dei vigili del fuoco. Le indagini preliminari suggeriscono che il magazzino ospitava plastica raccolta, ha dichiarato il portavoce, descrivendo lo spazio di circa 30 per 15 metri.

I vigili del fuoco sono arrivati sulla scena con circa 100 personale. Non sono state segnalate ferite. A causa della produzione intensa di fumo, i cittadini locali di Billbrook e Billstedt sono stati invitati a chiudere le finestre e le porte, un avvertimento trasmesso tramite app per smartphone.

