Il fuggitivo coinvolto nell'incidente di sparatorie sulla I-75 è ancora in fuga per una sera consecutiva nel territorio isolato del Kentucky. Le autorità esortano il pubblico a mantenere l'alerta.

L'Ufficio dello sceriffo della contea di Laurel ha identificato Joseph A. Couch, 32 anni, come il presunto responsabile che ha sparato a 12 veicoli in entrambe le corsie dell'interstatale sabato. Gli autorità hanno rivelato domenica sera che sospettano che Couch sia ancora nascosto in un'area isolata e fortemente boschiva vicino al luogo in cui il suo fucile AR-15, munizioni, veicolo e possibilmente il suo telefono sono stati trovati.

Il portavoce della Kentucky State Police, Scottie Pennington, ha suggerito alla comunità di proteggere le loro case e tenere le porte chiuse durante una conferenza stampa domenica sera. Ha incoraggiato le persone a monitorare costantemente le loro telecamere di sicurezza, mantenere le luci del portico accese e assicurarsi che i loro telefoni siano completamente caricati in caso di emergenza o per contattare le forze dell'ordine.

Prima dello sparatoria, Couch ha legalmente acquistato un'arma da fuoco e circa 1.000 munizioni, hanno rivelato gli ufficiali dell'ufficio dello sceriffo.

Lo sparatoria è avvenuta intorno alle 5:30 p.m. di sabato, circa nove miglia a nord di London, Kentucky. L'incidente sembrava essere un atto di violenza senza senso, secondo il deputy Gilbert Acciardo dell'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel, che ha parlato con The Associated Press.

Non ci sono state vittime, ha detto Acciardo domenica pomeriggio, ma alcune delle ferite erano gravi: una persona è stata colpita al volto e un'altra ha subito ferite da arma da fuoco al petto. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche ma stabili, ha detto Acciardo.

La Kentucky State Police sta guidando la caccia all'uomo, come rivelato dall'ufficiale Richard Dalrymple dell'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel domenica sera. L'ufficio dell'FBI di Louisville sta anche cercando informazioni sul luogo di Couch.

La caccia all'uomo è stata interrotta domenica sera e riprenderà lunedì mattina alle 8 a.m., secondo il capitano John Root della contea di Laurel.

Le preoccupazioni per la sicurezza hanno portato più di una dozzina di distretti scolastici e scuole private locali a sospendere le lezioni lunedì, tra cui i distretti di Laurel, Jackson e Clay.

Le autorità descrivono Couch, di Woodbine, Kentucky, come un uomo bianco, alto circa 1,75 metri e che pesa circa 69 kg. Domenica pomeriggio, le autorità hanno scoperto un AR-15 in una zona boschiva vicino all'interstatale, che credono sia stato utilizzato nella sparatoria di sabato, secondo Acciardo.

Le autorità non hanno ancora scoperto un movente per l'attacco, ha aggiunto Acciardo. "Non era presente in un veicolo. No, non c'è stata rabbia sulla strada," ha informato i reporter durante una conferenza stampa precedente.

although authorities do not suspect the gunman intentionally targeted specific individuals, the attack seemed to be “planned,” Acciardo said Sunday evening. Couch has a limited criminal history, but has no significant offenses or anything related to the Saturday shooting.

“We aim to apprehend this individual because he has demonstrated that he is capable of such acts,” Acciardo said of the suspect.

Continuation of the Manhunt in Remote Woods

As law enforcement continues to explore the densely wooded, hilly area, Acciardo stated that the suspect “could not have picked a location anything more remote and challenging for us to find him.”

Approximately 40 to 50 officers from federal, state, and local agencies are participating in the search, according to Acciardo.

Law enforcement located a vehicle registered to the suspect on a forest service road off Exit 49 on Saturday, featuring an empty gun case inside. The vehicle was “very close to the interstate, but not close enough that the person of interest could have fired from that location,” Acciardo said.

Authorities suspect he ventured closer to the interstate, which is where they recovered the weapon and believe he may still be in possession of additional firearms. They also found a phone, but the battery had been removed. The fact that Couch left his rifle behind could suggest that he has other weapons, according to Acciardo on Sunday evening.

“At this point, we do not believe he has external assistance,” Acciardo said. Later on, he noted that it’s “extremely probable” that the suspect may be utilizing telecommunications in some way. He stated that the length of time the suspect can survive in the remote woods depends on his level of preparation – which is still unclear to authorities. He added that it was possible that Couch is no longer alive.

Law enforcement has implored residents to remain vigilant, dial 911 if they spot Couch and avoid approaching him.

The search coordinated by the sheriff’s office resumed Sunday morning with the help of multiple law enforcement agencies and a drone featuring infrared heat-sensing technology, police stated.

“It’s laborious and stressful,” Acciardo said of the search. “We’ll just keep on persisting, because that’s what we do.”

“We must look behind every tree, because what if he’s there?” he said.

Officers are expanding the search area as they investigate, Acciardo said.

Authorities plan to suspend the search overnight, but will maintain the area confined before resuming in the morning, Acciardo said Sunday evening. “We must put it on hold in the darkness due to the risk aspect of our officers possibly encountering this individual,” he said. Officers will remain in “strategic positions to observe” overnight.

“It’s entirely possible” Couch has left the area, “but not probable,” said Acciardo, citing information that is not publically available.

The chance of Couch reaching a residence from the woods is “very slim,” he added.

The Laurel County Public School system declared that classes would be canceled on Monday, using the reason of an excess of precaution.

Speaking during the Sunday evening press conference, London Mayor Randall Weddle expressed hope that "people comprehend that this appalling incident, this act of violence, doesn't embody us as a community."

"I'm a living testament to luck," states shooting survivor

Quello che era iniziato come una giornata in famiglia, si è trasformato in una visita al pronto soccorso per una delle vittime dello sparo, Rebecca Puryear di 28 anni.

Puryear, suo marito e il loro figlio di 4 anni avevano trascorso la giornata insieme a Lexington e stavano tornando a casa a Harlan, Kentucky, quando hanno sentito degli spari mentre si avvicinavano all'uscita 49 dell'I-75.

Puryear ha descritto il suono come simile a uno pneumatico che esplode, così ha chiesto a suo marito, che ha confermato che erano spari.

"Subito dopo, le mie orecchie fischiavano. Mi sono girata e il finestrino del passeggero era in frantumi, con un buco di proiettile."

Puryear ha continuato a guidare per un altro chilometro e mezzo prima di accostare in un luogo più sicuro. Ha confermato che suo marito e suo figlio stavano bene prima di rendersi conto di essere stata colpita.

"Ho guardato giù e stavo sanguinando copiosamente. Ho dovuto restare calma per evitare di farli agitare anche loro."

Hanno chiamato il 911, ha detto Puryear, e il deputy Bobby Roberts della Laurel County Sheriff's department è intervenuto mentre un'altra ambulanza si dirigeva verso la scena per aiutare gli altri vittime.

"Ho iniziato a svenire e stavo perdendo conoscenza, e mi ha detto di salire sulla sua auto di pattuglia per portarmi in ospedale."

Puryear ha spiegato come un proiettile era entrato dal finestrino del passeggero, aveva attraversato il suo braccio destro ed era uscito dal braccio sinistro. È stata dimessa dall'ospedale sabato sera, ma avrebbe bisogno di un intervento chirurgico.

"Siamo fortunati che sono ancora viva. Sono un miracolo vivente", ha detto Puryear a CNN. "Ancora mi sembra irreale, anche se sono seduta qui con ferite aperte."

Un resoconto terrorizzato

Una donna che stava guidando sull'Interstatale 75 con la sua amica ha raccontato di aver assistito allo sparo.

"Stavamo solo guidando e all'improvviso, è sembrato che un sasso passasse attraverso il mio finestrino posteriore e mi ha fatto male all'orecchio", ha detto Christina DiNoto.

Non è stato fino a circa un'ora e mezzo dopo che DiNoto e la sua amica hanno saputo dello sparo e hanno visto quello che sembrava graffi di vernice sul retro della sua auto.

"Le mie mani stanno ancora tremando", ha detto DiNoto, che ha espresso gratitudine per la sua fortuna.

