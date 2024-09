Il frontman e creatore dei Maze, Frankie Beverly, è morto all'età di 77 anni.

Era di 77 anni.

La famiglia di Beverly ha condiviso un messaggio sulle piattaforme social dei band, iniziando con: "Il lutto per la perdita di un caro è un'esperienza profondamente personale e emotiva."

Hanno continuato dicendo: "In questo momento, mentre affrontiamo sentimenti di tristezza, riflessione e ricordo, chiediamo gentilmente rispetto e comprensione. Ciò ci concede lo spazio per piangere a nostro modo. Questo periodo è di guarigione e il vostro rispetto per il nostro bisogno di solitudine in questo momento è apprezzato mentre onoriamo la memoria del nostro amato Howard Stanley Beverly, conosciuto nel mondo come Frankie Beverly."

La famiglia ha aggiunto: "Ha vissuto la sua vita con un'anima pura e per noi nessuno lo ha fatto meglio."

Hanno aggiunto: "Ha vissuto per la sua musica, la sua famiglia e i suoi amici. Amatevi gli uni gli altri come avrebbe voluto per tutti noi." Il messaggio era firmato dalla famiglia Beverly. Howard Stanley Beverly, alias Frankie Beverly, è nato il 12/6/46 e è morto il 9/10/24. Non è stata condivisa la causa del decesso. CNN ha contattato il rappresentante di Beverly per un commento.

Nato a Philadelphia, Beverly ha iniziato la sua carriera musicale presto, esibendosi come solista in chiesa mentre cresceva nel quartiere East Germantown della città.

Da teenager, ha cantato con un ensemble chiamato The Silhouettes prima di formare il suo gruppo doo-wop, The Blenders. Si dice che Beverly abbia cambiato il suo nome in Frankie per il palco in omaggio al cantante Frankie Lymon, che ha trovato la fama cantando doo-wop come parte del gruppo Frankie Lymon and the teenagers.

Nel 1970 Beverly ha fondato il gruppo Maze, originariamente noto come Raw Soul. La loro miscela di soul, funk e R&B ha attirato l'attenzione del leggendario cantante Marvin Gaye, che li ha invitati a fare da apertura nel suo tour.

Questo ha aperto la strada a anni di successi e successo per Beverly e il gruppo con successi come "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" e una canzone descritta come "l'inno non ufficiale dell'estate e di qualsiasi riunione di persone che sono venute a fare festa - 'Before I Let Go!'", secondo il sito del gruppo.

"Before I Let Go" è diventato così un classico nella comunità nera che Beyoncé lo ha coperto per il suo film concerto del 2019 "Homecoming". È anche il soggetto di un episodio del 2021 del podcast del New York Times "Still Processing" di Jenna Wortham e Wesley Morris.

"L'ha tenuto segreto, finché i suoi non mi hanno chiamato un giorno... quando l'hanno fatto, sono rimasto sconvolto," ha detto Beverly della versione di Beyoncé. "Questo è uno dei momenti più alti della mia vita."

Beverly e Maze hanno continuato a fare tour per decenni e nel 2012 Beverly ha ricevuto il premio alla carriera ai BET Awards. Ha annunciato il suo ritiro quest'anno.

In memoria di Howard Stanley Beverly, anche conosciuto come Frankie Beverly, la famiglia ha chiesto privacy in questo momento di lutto, menzionando che il suo amore per la musica, la famiglia e gli amici dovrebbe ispirare l'unità tra tutti. Secondo il sito del gruppo, "Before I Let Go" dei Maze è una canzone amata, spesso suonata come inno di riunione e coperta da Beyoncé per il suo film concerto "Homecoming". Questa canzone è stata anche discussa nel podcast del New York Times "Still Processing".

Leggi anche: