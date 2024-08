- Il freno a mano a massima velocità: incidente

Una conducente di 24 anni ha perso il controllo della sua auto vicino a Pechbrunn, nella regione dell'Alta Baviera, quando il suo passeggero ha improvvisamente tirato il freno a mano a tutta velocità. Come riferito dalla polizia, l'auto ha sbandato e finito nel fosso lungo una strada statale tra Preisdorf e Pechbrunn nel tardo pomeriggio di sabato.

Durante le indagini, è emerso che i due avevano litigato in auto. Il motivo del 23enne passeggero per aver tirato il freno a mano rimane ancora sconosciuto. Entrambi sono stati portati in ospedale con ferite lievi. Il passeggero è ora sotto indagine per aver interferito in modo pericoloso con la circolazione stradale. L'auto della donna è stata distrutta.

