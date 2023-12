Il fratello di Chris Rock, Kenny, dice che lo schiaffo "lo consuma".

In un'intervista al Los Angeles Times, Kenny Rock ha parlato dei suoi sentimenti riguardo allo schiaffo di suo fratello da parte di Will Smith agli Oscar.

"Mi rode guardarlo ancora e ancora, perché hai visto una persona cara aggredita e non puoi farci niente", ha detto Kenny Rock al Times. "Ogni volta che guardo i video, è come un'interpretazione che continua a ripetersi nella mia testa".

"Mio fratello non era una minaccia per lui e tu non avevi alcun rispetto per lui in quel momento", ha aggiunto. "L'hai sminuito davanti a milioni di persone che guardano lo show".

Smith ha colpito Chris Rock dopo che quest'ultimo ha scherzato sul taglio di capelli ravvicinato di sua moglie Jada Pinkett Smith.

La Pinkett Smith soffre di perdita di capelli a causa dell'alopecia.

Kenny Rock ha detto che il fratello non era a conoscenza delle sue condizioni di salute e ha dichiarato al Times che vorrebbe che l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ritirasse l'Oscar come miglior attore che Smith ha vinto quella sera per la sua interpretazione in "King Richard".

Giorni dopo gli Oscar, l'Academy ha annunciato di aver "avviato un procedimento disciplinare" contro Smith.

Smith si è poi dimesso dall'Academy.

David Rubin, presidente dell'Academy, ha dichiarato in un comunicato che il gruppo "continuerà a portare avanti il procedimento disciplinare contro il signor Smith per violazione degli standard di condotta dell'Academy, prima della prossima riunione del consiglio di amministrazione prevista per il 18 aprile".

Anche un altro dei fratelli di Rock, il comico Tony Rock, si è espresso a sostegno del fratello.

Chris Rock ha dichiarato, durante uno spettacolo comico pochi giorni dopo l'incidente, di stare ancora "elaborando" l'accaduto e di avere intenzione di parlarne in un secondo momento.

Chloe Melas e Brian Stelter della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com