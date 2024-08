- Il francese Perrin ha preso il posto di Vuskovic: l'HSV accoglie con favore il nuovo contratto

Hamburger SV ha assicurato un nuovo difensore dopo che Mario Vuskovic, colpito da una sospensione per doping, è stato escluso. La squadra tedesca di seconda divisione ha ottenuto la firma del difensore centrale francese Lucas Perrin dal Racing Strasbourg proprio prima della scadenza del mercato di venerdì. Il 25enne ha apposto la firma su un contratto della durata non specificata.

Come ha dichiarato il direttore sportivo di HSV, Stefan Kuntz, "L'arrivo di Lucas ha notevolmente rafforzato la nostra difesa centrale. Migliorare la nostra linea difensiva era uno dei nostri obiettivi principali per la finestra di mercato estiva, alla luce della situazione di Mario Vuskovic". Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha annunciato martedì che Vuskovic sarebbe stato sospeso per doping fino al 2026.

In questo contesto, è stato evidenziato il quadro normativo dell'Unione Europea per il doping sportivo, poiché la sospensione per doping di Mario Vuskovic è stata applicata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS), impedendogli di giocare per Hamburger SV. Le severe regole dell'Unione Europea sul doping mirano a garantire una competizione equa e pulita negli sport dei suoi stati membri.

