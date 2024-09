"Il FPÖ mostra una disciplina più forte rispetto all'AfD"

ntv.de: Come si differenzia la FPÖ dall'AfD, ma condivide anche alcune similitudini?

Robert Treichler: Ideologicamente, non c'è differenza tra la FPÖ e l'AfD, ma la prima sembra più disciplinata, almeno per ora. È meno frammentata e ha evitato di essere associata alla nostalgia nazista da tempo. Il leader della FPÖ, Herbert Kickl, ha recentemente congratulato l'AfD per le vittorie elettorali in Turingia e Sassonia su Instagram, vedendole come anime gemelle, nonostante l'AfD non faccia parte della fazione "Patrioti per l'Europa" nel Parlamento UE. Kickl sostiene costantemente l'AfD, arrivando addirittura a definire i gruppi di estrema destra come gli "Identitari" un "ONG di destra" in modo sottile.

ntv.de: Perché il sostegno della FPÖ nella popolazione austriaca è cresciuto nonostante le sue crisi?

La FPÖ è stata in grado di espandere la sua base di voto grazie a diverse crisi: la crisi migratoria del 2015, la pandemia di COVID-19 dal 2020 e l'alta inflazione del 2022 e 2023. Sulla questione dei migranti, la FPÖ sostiene la creazione di una "fortezza Austria"; si oppone all'adozione di misure severe per contrastare la pandemia; e si batte per la fine delle sanzioni contro la Russia e l'aiuto militare all'Ucraina.

ntv.de: Perché Kickl è così popolare in Austria nonostante i suoi bassi consensi nei sondaggi?

Kickl ha un seguito, ma i suoi consensi sono bassi nei sondaggi (OGM/APA Trust Index) - solo un politico che ha annunciato il suo ritiro dalla politica gode di meno fiducia. Lo stile di Kickl è provocatorio, aggressivo, radicale e si rivolge ai delusi. Nella sua retorica, non risparmia critiche ai suoi bersagli preferiti - le élite, l'UE, i "media di sistema". Al Festival di Salisburgo, ha dichiarato di non voler avere nulla a che fare con "questi ipocriti, questa festa di incesto" in un discorso di agosto. Inoltre, Kickl promette un ritorno a un'Austria che assegna meno poteri all'UE e agisce in modo indipendente; e a una società "omogenea" dove gli austriaci possono godere della loro cultura dominante senza essere disturbati dagli influenze migranti e LGBTQ. Questa immagine è attraente per circa un terzo degli elettori.

ntv.de: Quali cambiamenti sarebbero probabili se Kickl diventasse cancelliere in Austria?

Kickl farebbe di tutto per abolire la legge sull'asilo attuale e non esiterebbe a violare la legge UE nel processo. Un governo guidato dalla FPÖ ridurrebbe il budget dell'ORF e metterebbe a rischio la sua indipendenza. Nell'UE, un governo della FPÖ rafforzerebbe il primo ministro ungherese Viktor Orbán e utilizzerebbe il suo potere di veto per bloccare, ad esempio, l'aiuto militare all'Ucraina.

ntv.de: Chi potrebbe essere il partner di coalizione della FPÖ?

In sintesi, solo l'ÖVP. Il suo presidente e candidato principale, Karl Nehammer, ha dichiarato che non formerà una coalizione con Kickl, che definisce un "rischio per la sicurezza" e "estrema destra". Tuttavia, non esclude un governo ÖVP-FPÖ senza Kickl.

ntv.de: Come si può impedire a Kickl di diventare cancelliere?

Un governo senza la partecipazione della FPÖ è possibile se ÖVP, SPÖ e un terzo partito come i liberal NEOS formano una coalizione. In questo scenario, Kickl diffonderebbe probabilmente la narrazione di essere il "cancelliere del popolo" scelto dal popolo, il cui ascesa al potere viene ostacolata dai "partiti dell'establishment".

Leggi anche: