- Il fornitore di petrolio sostiene la consegna di greggio russo in Svezia

Leader of the electoral alliance BSW, Sahra Wagenknecht, ha dichiarato che se la sua alleanza entrerà nel governo del Brandeburgo, si batterà per far riprendere all'impianto di raffinazione PCK di Schwedt l'importazione di petrolio russo. Ritiene che questa sia un'opzione migliore rispetto al "supplicare dolorosamente e a caro prezzo per il petrolio, senza raggiungere alla fine una piena utilizzazione", come ha detto all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Un governo del Brandeburgo con BSW non si atterrebbe all'embargo o all'instabilità a Schwedt, ma eserciterebbe pressione politica su Berlino. Le elezioni per un nuovo parlamento statale nel Brandeburgo si terranno il 22 settembre.

A causa dell'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo federale ha interrotto le importazioni di petrolio russo all'inizio del 2023 e si è rivolto a fonti alternative. Tuttavia, da allora non è stata raggiunta una piena utilizzazione. Secondo la risposta del governo federale a Christian Görke, membro del Bundestag della Sinistra e ex ministro delle finanze del Brandeburgo, il tasso di utilizzazione dell'impianto nel primo semestre del 2024 era del 76,2 percento. Prima della guerra, il tasso di utilizzazione era del 98,8 percento nel 2021.

Wagenknecht: l'embargo sul petrolio "politica stupida"

Wagenknecht ha definito l'embargo sul petrolio contro la Russia "politica stupida dannosa per il Brandeburgo e per il paese nel suo insieme". Ha argomentato che non correggere questa situazione metterebbe a rischio il polo industriale di Schwedt e aumenterebbe inutilmente i costi dell'energia per tutti.

I Verdi del Brandeburgo hanno criticato questa posizione. Wagenknecht sta cercando di "rientrare nel programma nostalgico del petrolio", ha detto Benjamin Raschke, candidato principale dell'alleanza dei Verdi del Brandeburgo. "Tuttavia, chi fa marcia indietro non solo mette a rischio la sicurezza delle forniture. Chi compra da Putin non riceve alcuna sicurezza". Ha anche avvertito che un simile passo metterebbe a rischio i 400 milioni di euro di finanziamenti federali promessi per la conversione del sito di Schwedt, mettendo così a rischio i posti di lavoro.

Il candidato principale dell'SPD e il ministro presidente Dietmar Woidke ha mostrato apertura ai colloqui con Wahlbündnis Sahra Wagenknecht dopo le elezioni statali e non ha escluso una coalizione. "Se la BSW vuole dimostrare che può anche governare, allora possiamo parlare con la BSW", ha detto Woidke. "Tuttavia, nel governo, serve pragmatismo. Nel land del Brandeburgo, non si prendono decisioni su questioni migratorie o sul futuro dell'Ucraina".

La Commissione, tenendo conto della mancanza di piena utilizzazione dell'impianto di raffinazione PCK e dell'avvocatura di Sahra Wagenknecht per il ripristino delle importazioni di petrolio russo, potrebbe prendere in considerazione l'adozione di una decisione che sostiene i negoziati per l'approvvigionamento di petrolio dell'impianto. In risposta all'embargo sul petrolio in corso e al tasso di utilizzazione assente all'impianto di raffinazione PCK, la Commissione potrebbe decidere di chiamare a dialogo tra il governo federale e BSW per esplorare la possibilità di ripristinare le importazioni di petrolio russo.

Leggi anche: