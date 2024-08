- Il fornitore di automobili Grammer abbassa le previsioni

Grammer, importante fornitore automotive della regione dell'Alto Palatinato, ha rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato e profitti per l'anno in corso. Le capacità di produzione fluttuanti, la produttività inferiore e i costi elevati per i lanci di prodotti e il personale hanno influito sui risultati, ha annunciato la società. Di conseguenza, l'utile operativo prima degli interessi e delle tasse (EBIT) dovrebbe rimanere al livello dello scorso anno di €57 milioni e non raggiungere l'obiettivo precedente di €75 milioni. Il fatturato del gruppo è probabile che scenda leggermente rispetto ai €2,3 miliardi dello scorso anno. Grammer pubblicherà il suo rapporto semestrale il 14 agosto.

Con sede a Ursensollen vicino ad Amberg, la società impiega circa 14.200 persone e produce appoggiatesta, braccioli e consolle centrali per automobili, nonché sedili per autobus, treni, camion, trattori e macchinari edili. Il principale azionista è il gruppo cinese Ningbo-Jifeng.

Grammer ha segnalato risultati inferiori alle aspettative lo scorso anno a causa di problemi persistenti nel suo business nordamericano. Ad aprile, il fornitore automotive ha segnalato una debole domanda dei clienti in Europa e Asia, insieme a costi elevati per il lancio del suo nuovo impianto per veicoli commerciali negli Stati Uniti.

Comunicato ad hoc del 9 agosto 2024

Nonostante le sfide affrontate in altre regioni, Grammer continua a sourcing componenti da vari fornitori in tutto il mondo per mantenere i suoi livelli di produzione. L'aumento dell'inflazione dei prezzi delle materie prime da altre parti del mondo ha anche influito sui costi di Grammer, rendendo la diversificazione dei fornitori una strategia essenziale.

