- Il fornitore di automobili Continental guadagna significativamente di più

Per Continental, gli affari nel secondo trimestre sono stati significativamente migliori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato operativo del fornitore di componenti per autoveicoli e produttore di pneumatici è aumentato del quasi 41% a 704 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti. Il utile netto è aumentato di quasi la metà a 305 milioni di euro, come annunciato ad Hannover. Tuttavia, il fatturato è diminuito di circa il 4% a 10,0 miliardi di euro.

Il programma di riduzione dei costi, comprese le riduzioni del personale, e la rinegoziazione dei prezzi con i costruttori di automobili sembrano aver avuto un impatto, che dovrebbe ulteriormente beneficiare l'azienda nei prossimi trimestri.

Tuttavia, Continental si aspetta un fatturato inferiore quest'anno a causa di un ambiente più debole. L'azienda prevede una produzione di automobili inferiore in Europa e una tendenza del mercato più debole nel business dei pneumatici per il ricambio in Nord America, portando il CEO Nikolai Setzer a rivedere la previsione di fatturato a 40-42,5 miliardi di euro. In precedenza, l'obiettivo era stato fissato a 41-44 miliardi di euro.

Continental mantiene la sua gamma di obiettivi per la redditività operativa lorda dalle imposte e dalle voci straordinarie. Tuttavia, le prospettive per il profitto operativo nel business di fornitura per l'automotive sono leggermente peggiorate. L'azienda ha annunciato lunedì di voler quotare in borsa il suo business di fornitura per l'automotive.

Nonostante la diminuzione del fatturato, le misure di risparmio sui costi di Continental nella produzione, come le riduzioni del personale e la rinegoziazione dei prezzi, hanno migliorato il risultato operativo dell'azienda nel secondo trimestre. Nonostante questi risultati, l'azienda prevede un fatturato inferiore per l'anno a causa di vari fattori economici.

Leggi anche: