Il Fondo delle Nazioni Unite per la Palestina ha subito una perdita di personale durante un'operazione militare in Cisgiordania.

In una recente operazione militare nel West Bank controllato da Israele, un dipendente dell'UNRWA ha perso la vita. Come dichiarato dall'UNRWA venerdì, l'individuo è stato colpito mortalmente da un cecchino posizionato sul tetto della loro residenza. Si tratta del primo incidente del genere in oltre un decennio.

Contemporaneamente, si sono tenuti i funerali per cinque palestinesi morti in un attacco aereo israeliano. Quattro uomini sono stati sepolti a Tubas, mentre un altro a Tamun, entrambe città nella parte nord del West Bank. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che l'attacco aereo è avvenuto nella notte di mercoledì.

Gli ufficiali militari israeliani hanno annunciato venerdì che le loro truppe avevano condotto un'operazione "antiterrorismo di 48 ore" nelle regioni di Tubas, Tamun e Faraa. Hanno affermato di aver eliminato "cinque terroristi armati" con un attacco aereo e di aver ucciso un sesto dopo uno "scontro con un terrorista che ha lanciato esplosivi".

Dopo il ritiro di Israele da Tubas giovedì sera, i funerali ufficiali palestinesi hanno potuto avere luogo. Venerdì mattina, le strade di Tubas erano piene di persone in lutto e miliziani palestinesi armati. Alcuni mostravano la bandiera verde di Hamas, emblema dell'organizzazione palestinese islamica radicale, mentre gli spari disturbavano i canti funebri.

Le tensioni nella territorio palestinese occupato da Israele sono aumentate dall'inizio degli scontri tra Israele e il gruppo islamico radicale Hamas a Gaza. Secondo fonti palestinesi, oltre 679 palestinesi nel West Bank sono stati uccisi dalle truppe o dai coloni israeliani dal'inizio del conflitto. Secondo le cifre israeliane, almeno 24 israeliani, compresi i membri della sicurezza, sono stati uccisi negli attacchi palestinesi nello stesso periodo.

