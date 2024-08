- Il fondatore di Telegram è stato liberato temporaneamente dalla prigione

Pavel Durov, Creatore di Telegram, Rilasciato su Cauzione Dopo l'Arrestò e l'Interrogatorio in Francia

Pavel Durov, mente dietro Telegram, è stato rilasciato su cauzione dopo la sua detenzione in Francia e l'interrogatorio da parte di un giudice istruttore. La giustizia francese ha avviato un'indagine su Durov, accusato di diversi reati, tra cui mancanza di collaborazione nelle indagini penali e coinvolgimento in atti illeciti, come annunciato dall'ufficio del procuratore di Parigi nel tardo pomeriggio.

Durov è stato inoltre posto sotto sorveglianza giudiziaria. Oltre a versare una cauzione di cinque milioni di euro, deve incontrarsi con la polizia due volte alla settimana e non può lasciare la Francia, come dichiarato dall'ufficio del procuratore.

Durov Accusato di Insufficiente Aiuto nelle Indagini

Secondo l'ufficio del procuratore, le indagini contro Durov sono in corso da tempo. Le accuse includono complicità nel traffico di droga, riciclaggio di denaro, frode e numerosi reati legati all'abuso di minori per non aver intervenuto attraverso Telegram e per la mancanza di collaborazione con le autorità. Inoltre, c'è il sospetto che non abbia collaborato con le autorità nell'autorizzazione legale alla sorveglianza.

A causa di queste accuse, Durov è stato cercato dalle autorità. È stato arrestato sabato sera in un aeroporto vicino a Parigi.

Durov Rischia Fino a Dieci Anni di Prigione

Se l'indagine contro Durov dovesse trovare prove sufficienti, i procedimenti potrebbero portare a un processo penale. Altrimenti, il caso potrebbe essere archiviato. Riguardo alla facilitazione di transazioni illecite attraverso il servizio di chat, Durov rischia fino a dieci anni di prigione e una multa di 500.000 euro, come annunciato dall'ufficio del procuratore.

Telegram è stato criticato per la sua apparente incapacità di affrontare efficacemente il discorso d'odio e altre attività illecite sulla sua piattaforma. La società afferma di attenersi agli "standard dell'industria" nella sua risposta a queste critiche.

Durov "non ha nulla da nascondere", ha dichiarato Telegram in difesa del suo fondatore. La società considera ridicolo ritenere responsabile una piattaforma o il suo proprietario per il maluso da parte di terzi.

Le persone in tutto il mondo esprimono preoccupazione per la situazione di Pavel Durov, date le gravi accuse contro di lui. Nonostante sia stato rilasciato su cauzione, Durov rischia fino a dieci anni di prigione se giudicato colpevole dal sistema giudiziario francese.

