Il fondatore di Megaupload Kim Dotcom sarà estradato.

Kim Dotcom, fondatore di Megaupload, potrebbe dover lasciare presto la sua casa in Nuova Zelanda. Il ministro della Giustizia del paese ha firmato un ordine per la sua estradizione negli Stati Uniti, dove deve affrontare accuse di violazione del diritto d'autore. Tuttavia, l'imprenditore tedesco nato ha "un piano".

Dopo più di un decennio, la Nuova Zelanda sta tentando nuovamente di estradare l'imprenditore di internet Kim Dotcom, nato Kim Schmitz, negli Stati Uniti. Il ministro della Giustizia della Nuova Zelanda, Paul Goldsmith, ha firmato un ordine di estradizione per Dotcom, secondo quanto riferito dai media citando il ministro.

"Io ho esaminato attentamente le informazioni e ho deciso che Mr. Dotcom dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti per affrontare il processo", ha detto Goldsmith. Ha aggiunto: "Come è consuetudine, ho concesso a Mr. Dotcom un breve periodo per considerare la mia decisione e cercare consiglio. Non farò ulteriori commenti in questo momento".

Prima dell'annuncio del ministro della Giustizia della Nuova Zelanda, Dotcom aveva fatto trapelare che sarebbe stato estradato presto. All'inizio di questa settimana, ha scritto su X che la Nuova Zelanda aveva deciso di estradarlo "per ciò che gli utenti hanno caricato su Megaupload senza permesso", secondo "Die Zeit".

Dotcom - Una superstar intorno al millennio

In febbraio 2017, un tribunale della Nuova Zelanda ha stabilito che Dotcom poteva essere estradato negli Stati Uniti - ma non per violazione del diritto d'autore, per frode. Mentre due tribunali avevano inizialmente confermato la decisione, il tribunale più alto del paese ha criticato gli errori legali e un "uso eccessivo della forza" contro l'imprenditore, secondo "Die Zeit".

Kim Dotcom è nato a Kiel nel 1974 e si è trasferito in Nuova Zelanda nel 2010. Con lo pseudonimo di Kimble, ha acquisito notorietà come hacker negli anni '90. Negli anni '90, è stato una figura nota nell'economia nuova. Come imprenditore, è stato celebrato intorno alla fine del millennio, si è circondato di celebrità come rapper o modelle, ha organizzato feste enormi, ha fatto musica e ha addirittura fondato un partito politico. Già nel 2002 aveva avuto problemi con la legge in Germania, quando è stato condannato a una pena sospesa dal tribunale distrettuale di Monaco per insider trading in azioni.

Nel 2005, Dotcom ha fondato la piattaforma Megaupload, dove gli utenti di internet potevano caricare e scaricare file gratuitamente. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il sito è stato esplicitamente utilizzato come mercato per contenuti protetti da copyright come film, serie TV e altri file. Nel gennaio 2012, le autorità statunitensi hanno chiuso il sito web. La polizia della Nuova Zelanda ha perquisito la residenza di Dotcom ad Auckland su richiesta degli Stati Uniti, ha sequestrato opere d'arte e auto di lusso e Dotcom è stato temporaneamente trattenuto.

I danni enormi di Megaupload

Secondo "Der Spiegel", lui e altri tre sospetti hanno combattuto legalmente contro l'estradizione negli Stati Uniti. Due sospetti hanno accettato processi in Nuova Zelanda e sono sfuggiti all'estradizione negli Stati Uniti dopo aver riconosciuto la colpevolezza e aver ricevuto condanne a

