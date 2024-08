Il foglio di calcolo Excel paralizza lo sport tedesco di alto livello

I Giochi Olimpici di Parigi sono finiti e la delegazione tedesca ha raggiunto il suo obiettivo minimo. Tuttavia, nessuno nel mondo dello sport tedesco sembra veramente soddisfatto. Ci sono quasi tante spiegazioni quanti sono i medagliati. Una cosa è chiara: c'è ancora molto lavoro da fare prima di Los Angeles 2028.

Cinque, sei, cinque, sei, cinque, nove. Dietro questi sei numeri non c'è il numero di estensione della Confederazione Olimpica Tedesca (DOSB), ma i piazzamenti della Germania nella classifica delle medaglie dei Giochi Olimpici Estivi dal 2000. Recentemente si è aggiunto un decimo posto a Parigi. È il peggior risultato dal 1952 e le 33 medaglie sono le meno da quando la Germania è stata riunificata. I segni indicano una tendenza al ribasso.

Ci sono molte spiegazioni. "In molti paesi, lo sport offre l'opportunità di scalare la scala sociale. In Germania, questo è andato perduto. Manca quella voglia di lavorare sodo," ha detto Uli Hoeneß, presidente onorario del FC Bayern. Ha aggiunto: "Nel nostro paese, dobbiamo mettere di nuovo più enfasi sulla prestazione. Dobbiamo lavorare più duramente per raggiungere più successi." Prima dei Giochi, Robert Harting ha scritto su "Sports Illustrated" che "dovremmo quasi vergognarci della mancanza di prestazione in Germania."

Ma è vero? I giovani non hanno più la voglia di eccellere nello sport? "La quantità non è il problema. La nostra scuola è piena, non c'è un letto libero," dice Matthias Jackisch in un'intervista con ntv.de. Era un tempo un allenatore e un insegnante di educazione fisica e ora è il preside della Scuola Sportiva Statale di Lipsia. "I nostri studenti di oggi non sono diversi da quelli che hanno iniziato la scuola nel 2008. Notiamo ovviamente che il contesto around us è diverso. Ad esempio, i telefoni intelligenti, mettiamo molta enfasi sulla competenza mediatica. Ma non possiamo dire che l'atteggiamento di base verso gli sport agonistici è cambiato," sottolinea.

Tuttavia, i risultati non sono più all'altezza. "Se mi concentro solo sulle classi dal 5° al 13°, il mondo è a posto. Offriamo condizioni ottimali qui," dice Jackisch. "Il problema inizia quando lasciano la scuola. L'interazione tra studio e sport agonistico è sempre un compromesso in Germania."

È un problema strutturale, poiché non ci sono molte alternative. Oltre a un classico titolo di studio o apprendistato (di cui ce ne sono pochi specificamente per atleti di alto livello), molti atleti entrano nell'esercito. Un terzo di tutti gli atleti olimpici tedeschi a Parigi è nell'esercito e ci sono più di una dozzina che guadagnano denaro con la polizia federale. Il problema è che questi posti sono non solo richiesti ma anche limitati.

Non pochi atleti tedeschi cercano quindi fortuna all'estero - come il medagliato d'argento Leo Neugebauer. Il decatleta è rappresentativo di diversi della sua disciplina che studiano in una università americana e praticano il loro sport lì. Le giocatrici di basket Lina Sontag e Emily Bessoir hanno giocato per l'Università della California l'ultima stagione. La nuotatrice Nicole Maier nuota per l'Università di Miami quando non è alle Olimpiadi. Soprattutto attraverso il grande mercato del football universitario, le università negli Stati Uniti hanno significativamente più risorse finanziarie delle università tedesche.

Ma il denaro non è l'unico problema nell'istruzione. La diversa priorità degli sport di élite è evidente anche nel successo. Un atleta tedesco riceve 20.000 euro per un oro. In Francia è di circa 80.000 euro, in Serbia 201.000 euro e la Cina spende fino a 690.000 euro per ogni primo posto sul podio.

"Scriviamo fogli di calcolo, altri si allenano"

Anche i problemi di personale hanno afflitto lo sport tedesco negli ultimi anni. "C'è una carenza assoluta di allenatori, lo posso confermare per ogni uno dei 17 sport che abbiamo," dice il preside della scuola Jackisch. "Questo è naturalmente dovuto alla natura del lavoro stesso. L'allenamento avviene durante la settimana, le competizioni sono durante i fine settimana. Non è molto famigliare. E questo per uno stipendio non così competitivo. Devi portare molta passione al tavolo."

Questo non è aiutato dalla tipica burocrazia tedesca che molti atleti e allenatori attivi trovano frustrante. "Stiamo compilando fogli di calcolo mentre altri si allenano. Non può essere giusto," si è lamentato Jörg Bügner, direttore sportivo dell'Associazione Tedesca di Atletica Leggera (DLV), ad esempio.

Il presidente della DOSB, Thomas Weikert, ha riconosciuto il problema. "C'è un bisogno di azione su molti livelli. Abbiamo bisogno di più allenatori e migliori stipendi per gli allenatori. Ho cercato di spingere avanti questo per molti anni, ma non è stato completamente

Ma ci sono anche buone notizie. La Germania rimane molto forte negli sport di squadra. Argento per le squadre maschili di hockey su prato e pallamano, e per la coppia di beach volley Ehlers/Wickler. La squadra femminile di calcio ha vinto il bronzo contro la campionessa del mondo dalla Spagna come addio a Horst Hrubesch. La pallacanestro ha confermato il suo potenziale. La squadra maschile ha giocato per il bronzo, la squadra femminile ha perso ai quarti di finale contro la Francia ospite, ma ha anche battuto i campioni europei del Belgio nella fase a gironi. La squadra femminile di 3x3 ha vinto addirittura la prima medaglia d'oro per la pallacanestro tedesca. I successi della Germania a cavallo e nella canoa hanno anche fatto il loro dovere a Parigi.

Lontano dai risultati sportivi, l'entusiasmo in Germania, sia sul luogo che davanti alla TV, ha aumentato le possibilità di vedere la fiamma olimpica bruciare qui presto. Il cancelliere Olaf Scholz ha parlato con gli atleti durante le sue visite a Parigi - e ha dovuto ascoltare alcune lamentele, soprattutto dai canoisti. Tuttavia, il governo sostiene l'intenzione di candidarsi per i Giochi del 2036 o del 2040. Come osserva Jackisch, lo sport di alto livello in una città ospite quasi sempre trae beneficio dalle Olimpiadi. Tuttavia, egli suggerisce di chiarire prima le proprie aspettative.

Guardando avanti di 10, 15 anni, la grande domanda sarà come la società si posiziona verso gli sport di elite. Tutti vogliamo le medaglie, e mentre ci saranno riforme, non c'è una linea chiara dalle associazioni. Abbiamo visto cosa hanno fatto le Olimpiadi a Parigi prima, è stato lo stesso a Londra. Improvvisamente, gli sport di alto rendimento erano una priorità. Dovrebbe anche accadere in Germania. Oppure potremmo decidere che è più sensato investire le risorse negli sport di massa. Ma allora dovremmo accettare di essere al 15° o 16° posto nella classifica delle medaglie.

