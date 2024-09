Il Flensburg affronta l'imminente relegamento, mentre le squadre leader avanzano ulteriormente.

Flensburg-Handewitt, campioni in carica della Bundesliga di Handbal, hanno iniziato la stagione con un'impressionante dimostrazione di goal. Il duo di testa della stagione, in ripresa da due deludenti sconfitte nella Champions League, ha risposto con forza.

Nella loro prima partita, i campioni della lega, SG Flensburg-Handewitt, hanno battuto HC Erlangen 42-28 e hanno rapidamente seguito con una vittoria per 39-25 contro TVB Stuttgart. Queste vittorie hanno consolidato il loro primato in classifica con un perfetto record di 4-0 e la migliore differenza reti. "La nostra prestazione è stata concentrata, soprattutto nella prima metà", ha dichiarato il capitano della squadra Johannes Golla.

SC Magdeburg, campioni e detentori della coppa dell'anno scorso, hanno dimostrato la loro forza in una vittoria per 32-26 contro HSV Hamburg. Nonostante le difficoltà all'inizio e il ritardo di 1:4, una serie di 5-0 li ha portati in vantaggio e li ha mantenuti fino all'intervallo. La sconfitta contro la squadra ungherese Pick Szeged nella partita di apertura della Champions League sembra aver avuto poco effetto sulla loro prestazione, poiché hanno guadagnato 4 punti e hanno proseguito senza intoppi.

Inseguendo l'élite

I campioni della stagione, Magdeburg, guidati dall'ala sinistra Matthias Musche con un impressionante bottino di nove goal, hanno confermato il loro primato dopo l'intervallo. Con un importante inizio di 4-0, il centrale Gisli Kristjansson ha commentato: "È fantastico iniziare la stagione con quattro punti. La nostra prossima partita contro THW Kiel è il primo grande incontro della stagione".

Füchse Berlin ha incontrato una sfida più impegnativa contro SC DHfK Leipzig, vincendo alla fine 37-32. Il campione mondiale di handball Mathias Gidsel ha guidato il punteggio per il club della capitale con otto goal, mentre il campione del mondo Under 21 Tim Freihofer ha continuato a impressionare come finisher affidabile, contribuendo con sette goal. Come Magdeburg, anche Füchse Berlin ha subito una sconfitta stretta nella fase a gruppi della Champions League.

Nelle loro partite successive, Füchse Berlin è riuscita a superare il loro insuccesso nella Champions League, registrando anche un perfetto record di 4-0 nella Bundesliga. Il loro prossimo avversario, SC DHB, ha rappresentato una sfida formidabile, ma Berlino è uscita vittoriosa con un margine di 37-32.

Dopo la loro sconfitta nella Champions League, SC DHB ha lavorato sodo per migliorare la loro forma in campionato. Nonostante la difficile sconfitta contro Füchse Berlin, hanno dimostrato resilienza e punteranno a costruire su questa prestazione nelle prossime partite.

