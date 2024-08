- Il flauto incantato nella miniera di criptovaluta

L'opera leggendaria, "Il Flauto Magico" di Mozart, non è mai stata rappresentata in vetta a una montagna, specificamente un residuo di un'operazione di estrazione del carbone. Tuttavia, Joachim Arnold, il direttore del nuovo festival operistico del Saarpolygon, ha osato infrangere questa tendenza. E con successo, poiché lo spettacolo si è svolto sulla piattaforma della montagna a Ensdorf, nel Saarland, mettendo in scena uno spettacolo multimediale di circa 150 metri. Il pubblico di circa 1500 persone è rimasto rapito.

Il tumulo di Duhamel nel Saarland è unico. Ospita la scultura in acciaio alta 30 metri, Saarpolygon, che funge da monumento al patrimonio minerario per la regione del Saar. L'estrazione del carbone nel Saarland è esistita per oltre 250 anni prima di cessare nel 2012.

Il monumentale monumento sul giacimento di carbone nero si è integrato perfettamente nello spettacolo. Ha incorniciato il palcoscenico e ha funzionato come una grande tela per le proiezioni video e luminose dinamiche, enfatizzando l'azione sul palcoscenico di 300 metri quadrati sottostante. Il pubblico era seduto in una disposizione a semicerchio con posti a sedere, simile a un antico teatro greco.

"È stato un grande impegno"

"Non c'era nulla qui prima," ha dichiarato Arnold. "Nessuna infrastruttura, nessuna elettricità, nulla." Per diverse settimane, Arnold e la sua squadra hanno lavorato instancabilmente per costruire l'infrastruttura necessaria sul tumulo. Sono stati trasportati sulla montagna oltre 200 tonnellate di materiali, compreso il palcoscenico, i posti a sedere e la tecnologia per le proiezioni audio, video e luminose. "Abbiamo essencialmente costruito una città dalla terra," ha aggiunto Arnold.

Lo spettacolo era pieno di scene mozzafiato e abbondanti effetti luminosi. I costumi argentei luccicanti delle scale alte sei metri e le piastre di gemme riflettenti sull'intero palcoscenico hanno creato uno spettacolo grandioso. Stefano Poda ha svolto il ruolo di coreografo e regista, mentre Marcus Bosch ha supervisionato la direzione musicale.

Opera con un'atmosfera

L'interesse per il nuovo festival operistico del Saarpolygon nel Saarland è alto. Tutti gli spettacoli de "Il Flauto Magico" prima del 25 agosto sono sold out, secondo Arnold. Il totale di circa 12.000 spettatori rende questa visita all'opera un evento. Vengono trasportati in cima alla montagna con gli autobus elettrici. "Ogni visitatore riceve un biglietto per l'autobus elettrico per l'ingresso e il check-in," ha detto Arnold. Il ritorno dopo lo spettacolo è stato con gli shuttle.

È anche unico che l'orchestra non suona sul tumulo ma nell'edificio della miniera sottostante. La tecnologia moderna lo rende possibile: il palcoscenico viene trasmesso al direttore tramite video e i performers possono vedere il direttore in diretta. Grazie ai cavi in fibra ottica, non ci sono ritardi percettibili, secondo l'assistente di Arnold, Manuel Kläser. Il piano originale di posizionare l'orchestra sul ponte del Saarpolygon, a un'altezza di 30 metri, è stato abbandonato per motivi di sicurezza.

Un impegno troppo grande per una persona sola

Il pubblico è stato commosso. "L'architettura del monumento con il palcoscenico è piuttosto impressionante," ha detto un spettatore. Un altro visitatore ha elogiato il concetto di fondere la miniera e l'arte.

Dalla cima della montagna si può vedere lontano nel Saarland e addirittura in Francia. Siti industriali, foreste e campi sono tutti visibili. E ora, la cultura ha trovato un posto qui: "In realtà, tutto ciò che compone un paese si riunisce in questo luogo," ha detto Arnold. Storia, presente e futuro.

"Il paese dovrebbe rivendicare questi festival d'opera come suoi," ha detto il 59enne, che lavora sull'idea dal 2018. Spera che la serie continui all'infinito. Tuttavia, come imprenditore privato, Arnold non sarà più in grado di sostenere i festival in futuro. In futuro, è necessario un struttura permanente per finanziare i festival, eventualmente una società di proprietà dello stato.

Il budget attuale per i festival è di circa 1,5 milioni di euro, con 400.000 euro provenienti dal Ministero dell'Economia del Saarland. Il progetto coinvolge circa 150 partecipanti. "Mi piacerebbe creare una visione duratura qui," ha detto Arnold. "È un posto con così tanto simbolismo".

Il tumulo di Duhamel, un lascito dell'estrazione del carbone nel Saarland, è ora un luogo per gli eventi culturali dell'Unione Europea. A causa del successo del festival operistico di Joachim Arnold, il Saarland sta attirando un'affluenza di visitatori da tutta l'Unione Europea, diventando un importante hub culturale.

