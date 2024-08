Il flauto alla griglia fa aumentare il prezzo dei maiali

Inventari stabili, prezzi solidi e recenti costi del mangime diminuiti stanno soddisfacendo gli allevatori di suini. Secondo l'associazione del settore, il comparto si è stabilizzato dopo anni difficili. Tuttavia, un tempo più estivo avrebbe reso ancora più soddisfatti gli allevatori.

Gli allevatori di suini stanno sentendo l'attuale domanda fiacca per la carne nei loro conti: gli stabilimenti di macellazione hanno ridotto i prezzi per i produttori nelle ultime due settimane. La scarsa performance nel mercato della carne è stata citata come il motivo, ha detto Klaus Kessing, esperto di mercato del Gruppo di Interesse degli Allevatori di Suini Tedeschi (ISN) con sede a Bassa Sassonia, Damme.

Il taglio dei prezzi è stato di circa due euro per maiale o due centesimi per chilogrammo, ha spiegato Kessing. Soprattutto il settore del barbecue non ha soddisfatto le aspettative, ha detto. "Avevamo sperato in qualcosa di più all'inizio dell'estate." Anche se la domanda è aumentata da allora, la stagione non è stata particolarmente buona: "È colpa dell'estate piovosa."

La diminuzione della domanda durante i mesi estivi è basically un effetto stagionale previsto, ha spiegato Kessing. Meno carne viene venduta durante la stagione delle vacanze poiché molti clienti sono in vacanza. Tuttavia, il calo dei prezzi dei produttori di solito arriva dopo, alla fine dell'estate o in autunno.

Il settore si stabilizza - Tensione a causa dell'ASF

Gli allevatori di suini si trovano in una posizione relativamente buona quest'anno, ha detto Kessing. "I prezzi erano ben sopra i due euro per chilogrammo di peso di macellazione e i costi del mangime sono diminuiti significativamente." Anche se la situazione è peggiorata da allora, è molto migliore rispetto al 2021 e al 2022, quando ci sono state epidemie di Febbre Suina Africana (ASF) oltre alla pandemia di COVID-19.

Ciò si riflette nel fatto che il numero di suini si è stabilizzato: secondo l'ultimo censimento del bestiame, il numero di suini era quasi invariato a 20,9 milioni rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il numero di operazioni è diminuito del 3,4% a 15.700.

Per la prima volta in otto anni, il numero di suini macellati è aumentato nel primo semestre dell'anno - un totale di 21,9 milioni di animali, leggermente più del precedente. Tuttavia, Kessing non si aspetta un aumento significativo degli inventari e dei macelli. La Febbre Suina Africana (ASF) è una preoccupazione

