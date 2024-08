- Il fiume Saalbach è salito in picco

Il livello dell'acqua del Saalbach nel distretto di Karlsruhe è notevolmente aumentato a causa delle intense precipitazioni. Una vista del centro di controllo delle inondazioni per la stazione di Gondelsheim mostra che la linea era sotto la linea dei dieci centimetri per diversi giorni, fino a martedì. Tuttavia, la curva improvvisamente sale a oltre 2,70 metri nella serata, superando gli eventi delle inondazioni del 2013 (2,23 metri), 2015 (2,06 metri) e 1983 (1,95 metri). In tarda serata, era anche visibile che il livello dell'acqua stava diminuendo.

A questo punto, si prevedeva ancora un aumento per la stazione di Bruchsal a valle. Qui, il livello dell'acqua era passato da sotto i 30 centimetri durante il giorno a quasi 1,90 metri. Durante l'inondazione del 2013, il livello dell'acqua era di 1,68 metri. Gli esperti considerano questo un'inondazione ogni 100 anni se si raggiunge il segno dei 2,10 metri, e ogni 50 anni a 1,92 metri. Il centro di controllo delle inondazioni per la stazione di Gondelsheim non fornisce tali dati.

Il distretto di Karlsruhe, dove si trova il fiume Saalbach, è stato notevolmente colpito dal notevole aumento del livello dell'acqua. Con il livello dell'acqua a Bruchsal che aumenta, le autorità hanno monitorato da vicino le condizioni delle inondazioni nel distretto.

