Il fiume Danubio in secca rivela navi da guerra naziste della Seconda Guerra Mondiale cariche di esplosivo

La peggiore siccità degli ultimi anni in Europa ha spinto il possente fiume Danubio a uno dei suoi livelli più bassi in quasi un secolo, esponendo i relitti di decine di navi da guerra tedesche cariche di esplosivo affondate durante la Seconda Guerra Mondiale vicino alla città portuale serba di Prahovo.

Le navi erano tra le centinaia affondate lungo il Danubio dalla flotta del Mar Nero della Germania nazista nel 1944, mentre si ritiravano dall'avanzata delle forze sovietiche, e ancora oggi ostacolano il traffico fluviale durante i bassi livelli d'acqua.

Tuttavia, la siccità di quest'anno - aggravata dal riscaldamento globale indotto dall'uomo - ha messo in luce più di 20 relitti in un tratto del Danubio vicino a Prahovo, nella Serbia orientale, molti dei quali contengono ancora tonnellate di munizioni ed esplosivi e rappresentano un pericolo per la navigazione.

"La flottiglia tedesca ha lasciato dietro di sé un grande disastro ecologico che minaccia noi abitanti di Prahovo", ha dichiarato Velimir Trajilovic, 74 anni, un pensionato di Prahovo che ha scritto un libro sulle navi tedesche.

Anche i lavoratori dell'industria della pesca locale sono a rischio, compresi quelli provenienti dalla Romania, che si trova proprio al di là del fiume.

Mesi di siccità e temperature record hanno bloccato il traffico fluviale su arterie vitali in altre parti d'Europa, tra cui Germania, Italia e Francia. In Serbia, le autorità hanno fatto ricorso al dragaggio per mantenere aperte le corsie di navigazione sul Danubio.

A Prahovo, alcuni dei relitti hanno ristretto la sezione navigabile su questo tratto del Danubio a soli 100 metri (330 piedi) da 180 metri.

Disseminate sul letto del fiume, alcune navi vantano ancora torrette, ponti di comando, alberi spezzati e scafi contorti, mentre altre giacciono per lo più sommerse sotto banchi di sabbia.

A marzo, il governo serbo ha indetto una gara d'appalto per il recupero degli scafi e la rimozione di munizioni ed esplosivi. Il costo dell'operazione è stato stimato in 29 milioni di euro (30 milioni di dollari).

Fonte: edition.cnn.com