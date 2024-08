- Il fine settimana sarà cambiante e fresco

Sole, Pioggia e Tempeste: Il Tempo del Weekend Sarà Instabile. Dopo le recenti temperature che ricordavano l'estate, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede un calo delle temperature domenica. Per gran parte della Germania, sono previste piogge sparse e isolate, talvolta intense, sabato.

Solo nel nord-ovest e nel nord, nonché dalla Renania Settentrionale-Vestfalia fino alle montagne orientali, rimarrà per lo più asciutto e parzialmente soleggiato. Le temperature massime nel nord oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi Celsius. "Contemporaneamente, l'aria calda e umida subtropicale continuerà ad influenzare la metà meridionale del paese, con temperature tra i 25 e i 32 gradi", ha detto la meteorologa Sonja Stockle del DWD. Ciò aumenta la probabilità di piogge e tempeste, simili a quelle registrate in precedenza quest'estate.

Domenica Sarà Più Fresca

Domenica sarà complessivamente più fresca. Le temperature raggiungeranno solo i 19-24 gradi Celsius, tranne nella regione della Lusazia, dove le temperature potrebbero risalire fino a 28 gradi. Altrimenti, sarà grigio: secondo il DWD, sono previste piogge sparse e tempeste in molti luoghi, con schiarite nel west e nord-ovest.

"Al sud e all'est, i residui dell'aria calda, uniti all'alta umidità, porteranno un aumento del rischio di tempeste fino a domenica pomeriggio", ha detto Stockle. Non sono escluse localmente forti piogge e tempeste.

Il raffreddamento delle masse d'aria sulla Germania porterà anche una diminuzione delle temperature notturne. Con minime tra i 15 e gli 8 gradi Celsius lunedì notte, gli edifici potranno essere efficacemente rinfrescati dopo il caldo dei giorni passati.

Ritorno del Tempo Estivo

La nuova settimana dovrebbe iniziare in modo più gradevole, con il ritorno del tempo estivo. Tuttavia, le temperature rimarranno nell'ordine dei 20-26 gradi Celsius, con i valori più alti lungo il Reno Superiore. Solo al sud le nuvole persisteranno e le piogge saranno più frequenti.

