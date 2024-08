- Il fine settimana inizia caldo in Hesse

Gli abitanti dell'Assia possono aspettarsi un'estate calda - ma il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) avverte di ulteriori eventi meteorologici estremi. Lunedì sono possibili temperature fino a 34 gradi Celsius, con condizioni per lo più asciutte, ma c'è una lieve possibilità di piogge e temporali in serata. Il servizio meteorologico ha anche emesso un'allerta per il caldo per gran parte dello stato per lunedì. La notte di lunedì rimarrà calda con temperature intorno ai 20 gradi Celsius.

Meteorologia estremi

Martedì, durante il giorno, potrebbero svilupparsi alcune piogge e occasionali temporali forti. Localmente, è possibile che si verifichino condizioni meteorologiche estreme a causa di forti piogge, grandine e venti impetuosi. Secondo il DWD, per gran parte del paese ci sarà un'afa e temperature elevate, con picchi tra 31 e 35 gradi Celsius, e circa 29 gradi Celsius in montagna. Le piogge e i temporali potrebbero continuare durante la notte di martedì, con temperature che scendono a 20-17 gradi Celsius - ma nelle città le temperature spesso rimangono sopra i 20 gradi Celsius, indicando una notte tropicale.

Mercoledì, sono previste numerose piogge e occasionali temporali forti con forti piogge e grandine. Rimarrà afoso e caldo, con picchi tra 28 e 32 gradi Celsius, e circa 26 gradi Celsius in montagna.

Nonostante gli avvertimenti di caldo, alcuni residenti potrebbero cercare rifugio dal caldo in zone più fresche. Tuttavia, dovrebbero essere consapevoli del fatto che altre parti dell'Assia potrebbero essere colpite da condizioni meteorologiche estreme con forti piogge, grandine e venti forti.

