Il finanziamento tedesco dello sport è inefficiente e non soddisfa il suo scopo

Il scarso rendimento della squadra olimpica tedesca ai Giochi estivi di Parigi è attribuito dall'Istituto di ricerca economica di Colonia anche a una promozione sportiva insufficiente. "La promozione sportiva tedesca è inefficiente e non raggiunge il suo obiettivo di rafforzare durabilmente gli sport di elite", ha dichiarato l'economista dell'IW Melinda Fremerey.

Negli ultimi dieci anni, secondo uno studio dell'IW, la spesa per la promozione degli sport di elite è aumentata del 36% in termini reali, da €44 milioni a €60 milioni, ma con rendimenti decrescenti. La Germania si è classificata al decimo posto nella classifica delle medaglie a Parigi, con 12 ori, 13 argenti e 8 bronzi - il suo peggior risultato dal periodo della riunificazione.

Secondo lo studio, i sussidi federali pagati alle associazioni sportive per medaglia sono quasi raddoppiati dal 2016. Nel 2016, il governo federale ha fornito circa €2,2 milioni di finanziamento per medaglia. Alle Olimpiadi di Tokyo, questa cifra è salita a €3,2 milioni, e a Parigi ha raggiunto €3,7 milioni.

