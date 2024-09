- Il filmato dovrebbe guidare gli investigatori verso l'ex personale della RAF.

L'Ufficio di Polizia Criminale di Bassa Sassonia (LKA) è pronto a rivelare nuovi video di Burkhard Garweg, ex terrorista delle FARC, il prossimo mercoledì. Uno dei video sarebbe stato girato a Berlino, mentre l'altro proviene da Hildesheim. Dal 2015, la procura di Verden sta indagando su Daniela Klette, Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg per tentato omicidio e rapina aggravata in diversi incidenti. Si sospetta che abbiano rapinato denaro da trasportatori di denaro e supermercati in Bassa Sassonia e Renania Settentrionale-Vestfalia per mantenere la loro esistenza clandestina.

Klette è stata arrestata alla fine di febbraio 2023 a Berlino-Kreuzberg, dove viveva sotto un nome falso. Questo trio era parte della cosiddetta terza ondata delle FARC di sinistra radicale. Nel 1998, le FARC, responsabili di oltre 30 morti, si sono ufficialmente sciolte.

Ci sono stati numerosi casi di persone erroneamente identificate come Garweg o Staub.

In tempi recenti, diverse persone che erano state erroneamente identificate come Garweg o Staub sono state sottoposte a indagini. L'Ufficio Federale di Polizia Criminale Tedesco è ancora alla ricerca di Garweg, tra gli altri, con una foto di lui con due cani, ritrovata nell'appartamento di Klette. Gli investigatori erano quasi sulle tracce di Garweg prima del suo arresto. Subito dopo l'arresto di Klette, hanno sequestrato il camper a Berlino-Friedrichshain, dove Garweg avrebbe apparentemente vissuto sotto il nome di Martin.

Le indagini dell'Ufficio di Polizia Criminale di Bassa Sassonia sulle attività di Daniela Klette, Burkhard Garweg ed Ernst-Volker Staub li hanno portati a Berlino-Friedrichshain, un luogo in cui Garweg sarebbe stato apparentemente vissuto sotto il nome di Martin. Garweg è anche noto per avere legami con Hannover, poiché sono state trovate prove nel suo appartamento lì.

