Il film tedesco vincitore dell'Oscar deriverà dal seme del saggio fico.

Primo ostacolo superato. La Germania si contende l'Oscar per il Miglior Film Straniero con "Il Seme del Santo Fico". Il film si addentra nei conflitti interni di una famiglia, riflettendo le crepe nella società iraniana, come indicato nella motivazione.

Solo pochi mesi fa è fuggito in Germania - ora è il potenziale candidato tedesco all'Oscar per il Miglior Film Internazionale: il regista iraniano Mohammad Rasoulof sta correndo per l'Oscar con il suo film "Il Seme del Santo Fico", come annunciato da German Films a Monaco. È riuscito a superare una dozzina di altri concorrenti.

"Il Seme del Santo Fico" racconta le conseguenze dei protesti politici in Iran all'interno di una famiglia. Il film viene descritto come "un'illusione psicologica dell'Iran teocratico, costruita sulla violenza e sulla paranoia", secondo la motivazione della giuria. Rasoulof dipinge "sottilemente le crepe all'interno di una famiglia che riflettono le crepe nella società iraniana. Un film eccellentemente diretto e commovente, con scene che lasciano un'impressione indelebile".

Il film è stato principalmente prodotto in Germania e quindi qualificato per il paese. "Il Seme del Santo Fico" non è solo politicamente rilevante, ma anche un film coinvolgente e evocativo con personaggi multidimensionali.

Orso d'Oro 2020 a Berlino

Il lavoro filmato di nascosto ruota intorno ai protesti in Iran seguiti alla morte della giovane donna kurda Jina Mahsa Amini nel settembre 2022. La situazione del paese viene rappresentata attraverso le tensioni all'interno di una famiglia. Da un lato c'è il padre fervente credente Iman (Missagh Sareh), che lavora recentemente come investigatore al tribunale rivoluzionario islamico, e sua moglie Najmeh (Soheila Golestani). Dall'altro lato ci sono le loro due figlie adolescenti che sostengono i protesti.

Rasoulof, che ha ricevuto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2020 per il suo film "Non c'è male", è noto come un regista coraggioso e diretto in Iran e in passato è stato imprigionato. Recentemente è stato condannato a diversi anni di prigione nel suo paese e poi è fuggito segretamente all'estero in maggio.

Dopo alcuni giorni, è poi arrivato ad Amburgo, dove sua figlia studiava medicina e dove aveva vissuto principalmente dal 2012, secondo il produttore Mani Tilgner. Da lì, ha fatto regolarmente avanti e indietro a Tehran fino a quando non è stato impedito di lasciare il paese durante uno di questi viaggi e si è trovato detenuto in Iran per diversi anni.

Applausi a Cannes

A Cannes, Rasoulof ha ricevuto il Premio della Giuria. Durante la sua prima al festival nel maggio scorso, il regista ha ricevuto il più lungo applauso di quest'anno - oltre dodici minuti - mentre il pubblico esultante acclamava dopo la fine del film. Alcuni spettatori avevano le lacrime agli occhi. Già al suo arrivo nella sala cinematografica - alcuni giorni dopo la sua fuga - il regista e il resto della squadra del film sono stati accolti da minuti di standing ovation.

Rasoulof e i produttori del film hanno espresso la loro eccitazione per essere stati scelti come rappresentante tedesco: "Questo film, che racconta la storia dell'oppressione, ma anche della speranza e della resistenza, è il risultato di una collaborazione unica di persone provenienti da diversi backgrounds di vita e storie migratorie. Dimostra il potere dello scambio interculturale in una società libera e aperta", hanno dichiarato.

La selezione della candidatura tedesca è uno dei diversi round preliminari. L'elenco breve di 15 titoli per la categoria Miglior Film Internazionale verrà annunciato il 17 dicembre 2024. Dalla lista breve, i cinque film nominati verranno scelti e rivelati il 17 gennaio 2025. La cerimonia degli Academy Awards si terrà quindi il 2 marzo 2025.

Quest'anno, la candidatura tedesca "La Stanza del Maestro" di Ilker Çatak, nominata per il Miglior Film Internazionale, è tornata a mani vuote. La produzione britannica "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer ha vinto l'Oscar in questa categoria. Lo scorso anno, tuttavia, l'adattamento cinematografico tedesco di "Tutti tranquilli sul fronte occidentale" del regista Edward Berger non solo ha vinto l'Oscar per il Miglior Film Internazionale, ma anche altri tre per la Fotografia, la Scenografia e la Colonna Sonora Originale.

Solo quattro produzioni tedesche hanno vinto il premio per il Miglior Film Internazionale. Oltre a "Tutti tranquilli sul fronte occidentale", questo traguardo è stato raggiunto nel 2007 da Florian Henckel von Donnersmarck con il dramma della Stasi "The Lives of Others". Nel 1980, l'adattamento cinematografico di "The Tin Drum" di Volker Schlöndorff ha ricevuto questo premio, e nel 2003 "Nowhere in Africa" di Caroline Link ha fatto lo stesso.

