- Il film inizia questa settimana.

Il dramma western di Viggo Mortensen "I morti non fanno male"

Che cosa si prova a vivere come donna in un mondo dominato dagli uomini dove solo i forti sopravvivono? Ecco il presupposto del dramma western di Viggo Mortensen "I morti non fanno male". Il secondo lavoro alla regia dell'attore è ambientato negli anni '60 del XIX secolo, alla vigilia della Guerra Civile Americana. Vivienne si innamora di Holger, un immigrato danese, ma quando lui parte per combattere in guerra, lei è costretta a cavarsela da sola. Ben presto si adatta alla vita nella isolata capanna, ma il losco Weston Jeffries non smette di importunarla, costringendo Vivienne a lottare, compreso contro la mascolinità distorta. Mortensen interpreterà Holger, con Vicky Krieps nei panni di Vivienne. Nel cast di supporto ci sono Solly McLeod, Danny Huston, Garret Dillahunt e Ray McKinnon.

Thriller "Longlegs" con Nicolas Cage

È difficile riconoscere la star in questo film horror. È davvero Nicolas Cage, il 60enne attore di Hollywood e indipendente noto per film come "Arizona Junior", "Wild at Heart" e "Ghost Rider"? Sì, è lui, anche se è quasi irriconoscibile dietro il pesante trucco. Cage interpreterà il mastermind dietro una serie di omicidi cruenti. A una giovane agente dell'FBI viene assegnato il caso, ma avrà difficoltà con "Longlegs", il villain del titolo. Le cose si complicano ancora di più quando scopre un oscuro segreto di famiglia legato a "Longlegs". Il film è diretto dal figlio di Tony Perkins, Oz.

Film d'animazione "200% Lupo": Spiriti lunari e Barbone

Lupo o Barbone? Questa è la domanda in questa avventura animata. O forse entrambi? Freddy, il protagonista, conosce la risposta: vuole essere un 200% lupo. Il film per bambini "200% Lupo" si basa sui libri dell'autrice Jayne Lyons e cattura rapidamente il pubblico. Nel predecessore del 2020, il giovane Freddy, parte di una dinastia di licantropi, desiderava essere un vero lupo per guadagnare l'accettazione dal suo branco. Tuttavia, è finito per sembrare più un Barbone con un ciuffo di capelli rosa - piuttosto imbarazzante. Nel sequel, diretto ancora una volta da Alexs Stadermann, Freddy prova a diventare un lupo grazie alla magia.

