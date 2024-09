Il film "I russi in conflitto" è attualmente in proiezione al festival

10:51 Esitazione del Diplomatico Russo Sulla Discussione della Pace

Il diplomatico russo Sergei Nechaev, assegnato a Berlino, ha espresso riserve riguardo a possibili trattative di pace relative al conflitto in Ucraina. Ha riconosciuto la necessità di avere un accordo di pace prima, affermando che la Russia avrebbe poi valutato la sua compatibilità con le loro vedute. Nechaev ha menzionato il sostegno del cancelliere tedesco Olaf Scholz all'accelerazione delle iniziative di pace durante un'intervista estiva su ZDF una settimana prima. "Il prossimo summit sulla pace avrà luogo con ogni probabilità", ha previsto Scholz, concordando con il punto di vista del presidente ucraino Zelensky che la Russia debba essere inclusa.

10:31 Agenzia delle Nazioni Unite per Aiutare l'Ucraina a Prepararsi per l'Inverno

La società ucraina del gas Naftogaz sta rafforzando la sua cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) per mantenere la sicurezza energetica. La cooperazione è necessaria a causa della probabile esperienza dell'Ucraina di un inverno brutale, con numerosi disservizi nell'energia, nel riscaldamento e nell'acqua a causa degli attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche. Il PNUD aiuterà l'Ucraina a minimizzare questi disservizi, utilizzando generatori a gas tra le altre misure.

09:55 Richiesta di Ripristino dell'Energia nella Regione di Sumy Dopo l'Attacco

La regione ucraina di Sumy, colpita dagli attacchi dei droni Shahed russi all'alba, sta ancora lottando per ripristinare l'energia per 280.000 residenti. Le forze aeree ucraine affermano di aver abbattuto 16 droni, ma alcuni danni residuali sono stati inflitti alle infrastrutture vitali.

09:28 L'Ucraina Accusa le Forze Russe dell'Esecuzione di un Prigioniero di Guerra

Il commissario ucraino per i diritti umani del parlamento ha reso noti i rapporti secondo cui i soldati russi hanno eseguito un prigioniero di guerra ucraino disarmato con una spada. Il commissario ha affermato che il soldato aveva le mani legate con il nastro adesivo prima di essere crudelmente massacrato con una spada incisa con la scritta "Per Kursk". I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova hanno condiviso le immagini dei sopravvissuti ucraini che hanno subito la prigionia russa.

09:02 Comandante Ceceno Esprime Ottimismo Sull'Offensiva di Kursk

Mentre l'Ucraina ha lanciato un'invasione a sorpresa nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, la Russia ha mantenuto un silenzio tattico in risposta. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram, invitando i seguaci a rimanere calmi, godersi qualche popcorn e guardare le forze russe annientare i loro nemici. Alaudinow è stato da allora il commentatore principale dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni con apparente approvazione.

08:42 La Germania Offre all'Ucraina 100 Milioni di Euro in Aiuti Invernali

La ministra degli Esteri federale Annalena Baerbock ha annunciato che la Germania fornirà un ulteriore aiuto invernale di 100 milioni di euro all'Ucraina durante la sua visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. Baerbock ha sottolineato l'urgenza della situazione, dicendo: "L'autunno si avvicina rapidamente e l'inverno è alle porte". Ha aggiunto che la Russia stava pianificando di intensificare la sua "guerra invernale" rendendo la vita il più miserabile possibile per la popolazione ucraina.

08:01 Sumy Soffre per l'Attacco Aereo Russo alle Infrastrutture Energetiche

L'Ucraina riferisce un altro attacco di massa di droni da fonti russe. Le difese aeree ucraine hanno apparentemente abbattuto 34 dei 51 droni russi in un'ampia regione, mentre le infrastrutture critiche a Sumy sono state prese di mira. Nella regione di Sumy, 16 droni sono stati intercettati, causando danni ai sistemi di fornitura idrica e agli ospedali, tra gli altri. I team di emergenza sono attualmente al lavoro per le riparazioni.

07:37 Il Comando Militare Ucraino Sostiene che ci Siano State 1020 Perdite di Soldati Russi

Lo Stato Maggiore ucraino sostiene che la Russia abbia riportato un totale di 1020 perdite dal giorno precedente, comprese sia le vittime che i feriti. Dal primo giorno dell'invasione russa nel febbraio 2022, gli ucraini sostengono che la Russia abbia subito un totale di 635.880 perdite. Sono state anche riportate sei sistemi d'artiglieria, due carri armati, sei veicoli corazzati e 66 droni danneggiati o distrutti nelle ultime 24 ore.

07:10 Il Kyiv Post Sostiene l'Attacco alla Base Aerea Militare Russa

Secondo il sito di notizie ucraino Kyiv Post, la base aerea militare russa di Engels, nella regione di Saratov, è stata presa di mira dai droni d'attacco ucraini, come mostrato dai video che mostrano esplosioni. La base aerea dovrebbe ospitare bombardieri strategici armati di missili e utilizzati dalla Russia negli attacchi aerei contro le città ucraine.

06:35 Il Segretario Generale della NATO Accoglie il Dibattito Sulle Armi a Lungo Raggio

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha accolto i dibattiti internazionali in corso sul consentire all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi lunghe a lungo raggio fornite dall'estero. Ha sottolineato che i paesi dovrebbero prendere le loro decisioni individuali, ma ha evidenziato la necessità di una stretta coordinazione tra gli alleati in queste questioni. Stoltenberg ha riconosciuto le richieste ucraine di autorizzazione per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Ha messo in guardia sul fatto che consentire tali attacchi potrebbe escalare il conflitto, sottolineando che il rischio principale per la NATO era la possibilità che la Russia avesse successo in Ucraina.

06:13 Meta Blocca la Distribuzione Globale della Propaganda Russa tramite RT

Meta, la società dietro Facebook, ha deciso di limitare la diffusione della propaganda di stato russa attraverso canali come il canale televisivo RT a livello globale. La società ha annunciato che RT (precedentemente Russia Today) e le sue organizzazioni affiliate non potranno utilizzare le sue piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. RT è stato soggetto a restrizioni nell'UE dalla primavera del 2022 a causa del suo coinvolgimento nella diffusione di disinformazione relativa all'invasione russa dell'Ucraina. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: [link]

05:33 Lukashenko Concede la Libertà a 37 Prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la libertà a 37 prigionieri. Il governo bielorusso ha dichiarato che questi individui erano stati condannati per "attività estremiste", un'accusa spesso utilizzata dall'amministrazione di Lukashenko per punire i critici del governo. Tra coloro che sono stati rilasciati ci sono sei donne e diverse persone con patologie preesistenti. Le identità dei 37 individui non sono state rese note. Negli ultimi mesi, Lukashenko ha concesso la grazia a diversi prigionieri che erano stati incarcerati per aver partecipato a manifestazioni pacifiche contro il regime. Recentemente, ha concesso la clemenza a 30 prigionieri politici a metà agosto, seguiti da altri 30 all'inizio di settembre. In entrambi i casi, Lukashenko ha affermato che i prigionieri avevano mostrato pentimento e avevano chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell-ONU Suggerisce un Peggioramento della Situazione dei Diritti Umani in RussiaUn rapporto dell-ONU ha espresso preoccupazione per il fatto che le violazioni dei diritti umani in Russia stanno diventando sempre più frequenti e sono sostenute dal governo. Il rapporto, redatto dal Relatore Speciale dell-ONU Mariana Katzarova, suggerisce che c'è un sistema deliberato e sostenuto dallo stato per reprimere le libertà civili e la dissidenza politica. I critici della guerra della Russia in Ucraina e altre voci dissidenti stanno affrontando una persecuzione crescente. Katzarova stima che almeno 1372 individui sono stati imprigionati per motivi politici e questi individui, tra cui attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti, sono stati sottoposti a lunghe pene detentive dopo accuse infondate e hanno subito presunte torture durante la detenzione. I prigionieri politici vengono spesso isolati in celle di isolamento, mentre altri vengono costretti in strutture psichiatriche. Il numero effettivo potrebbe essere più alto, secondo un membro dello staff.

23:24 La Svezia Assumerà un Ruolo di Primo Piano nella Presenza della NATO in FinlandiaLa NATO sta preparando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere un ruolo di primo piano in questa iniziativa. Questa strategia comporta il dispiegamento di forze della NATO multinazionali, note come Forward Land Forces (FLF), simili a quelle dei paesi NATO confinanti. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha dichiarato che la Svezia è onorata di essere stata scelta dalla Finlandia per fare da nazione quadro per questa presenza, che rafforzerà la sicurezza complessiva della NATO.

Le forze militari russe potrebbero dover rivedere la loro posizione riguardo ai potenziali negoziati di pace se si raggiunge un accordo, considerato

