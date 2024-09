- Il film horror racconta la storia di uno sterminatore che si occupa di ratti.

Una rielaborazione contemporanea della saga del Pifferaio di Hamelin arriva questa settimana, con un cast di rilievo su più piattaforme di streaming. Il film horror intitolato "The Piper" (titolo originale in inglese) racconta la storia di Liz e sua figlia Amy, che si stabiliscono a Hamelin e iniziano a osservare fenomeni insoliti in città legati al misterioso Pifferaio, come evidenziato dall'Ufficio del Turismo di Hamelin.

Liz, interpretata dall'attrice inglese Elizabeth Hurley ("Austin Powers"), decide di indagare più a fondo sui fenomeni inquietanti. Sembra che questi siano collegati al Pifferaio, un personaggio leggendario che si dice insegua coloro che sono sfuggiti alla giustizia per crimini passati. Il film, adatto a un pubblico di almeno 16 anni, esplora anche un inquietante segreto di famiglia e un mago di strada criptico, secondo Filmdienst.de.

Riprese a Hamelin e Hannover

Nel settembre e ottobre 2020, il regista Anthony Waller ha girato il film a Hamelin, conferma un portavoce della Società del Turismo di Hamelin. Gli attori principali erano assenti e i locali di Hamelin sono stati utilizzati come controfigure.

L'equipaggio della produzione ha dichiarato che le riprese delle scene esterne nei luoghi storici più belli di Hamelin hanno dato al film un'estetica autentica di Hamelin. "Hamelin e il suo Pifferaio continuano ad affascinare le troupe televisive per presentare il Pifferaio e il suo ambiente da diverse prospettive", ha detto il portavoce.

Successivamente, le riprese esterne si sono svolte a Hannover, dove il personaggio principale visita un laboratorio e un ospedale psichiatrico. La maggior parte del film è stata girata a Riga, in Lettonia. Il film ha debuttato a un festival cinematografico britannico nel mese di ottobre.

Risposte miste al trailer

Finora non sono stati annunciati piani per la proiezione del film in un cinema di Hamelin. Tuttavia, la possibilità di mostrarlo come parte di un programma speciale nei cinema locali è ancora in discussione, secondo la società del turismo. Il film sarà disponibile su piattaforme come Amazon Prime Video e Magenta TV a partire da giovedì.

Le reazioni al trailer tedesco, uscito in esclusiva sulla piattaforma Kinocheck 12 giorni fa, sono state contrastanti finora. Alcuni critici hanno definito il remake "assurdo" o "spazzatura", mentre altri hanno mostrato interesse. "Non è mio dovere guardarlo, visto che sono nato a Hamelin e ci ho vissuto per 30 anni?" si è chiesto un utente.

Storia dalla tradizione dei Grimm

Secondo la Società di Marketing e Turismo di Hamelin, la versione più nota della storia del Pifferaio proviene dai Grimm. Nel 1284, un uomo con un vivace mantello attirò tutti i topi e i topi di Hamelin verso il fiume Weser con il suo flauto, facendoli morire. A causa del fallimento dei residenti nel pagarlo come promesso, egli rapì 130 bambini da Hamelin pochi giorni dopo. La storia è celebrata in vari luoghi della città.

Il film presenta anche altri animali che appaiono misteriosamente a Hamelin, aggiungendo un ulteriore strato di mistero alla presenza enigmatica del Pifferaio. Mentre Amy esplora la città, incontra un vecchio gufo saggio che condivide indizi criptici sull'identità e i motivi del Pifferaio.

