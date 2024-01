Il film concerto di Taylor Swift "Eras Tour" chiude il Grove di Los Angeles in vista della première

Mentre si avvicina l'uscita in tutto il mondo (e in tutto il mondo) del film-concerto "Eras Tour" di Taylor Swift, mercoledì a Los Angeles si stanno facendo i preparativi per quella che sembra essere una prima su larga scala - con, forse, un certo "Anti-Eroe" presente.