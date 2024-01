Il figlio spera che i resti trovati nel furgone sommerso appartengano alla madre, scomparsa quasi 12 anni fa

Gli investigatori hanno contattato la famiglia di Lemire e sono "in attesa di un'identificazione positiva dei resti umani che si trovavano nel veicolo", ha dichiarato martedì la polizia di Orlando alla CNN in un comunicato.

Lemire è scomparsa nel maggio 2012 dopo essere andata a un appuntamento, come ha riferito all'epoca l'affiliata della CNN WESH.

L'organizzazione di volontari Sunshine State Sonar ha trascorso gli ultimi 17 mesi a cercare in 63 specchi d'acqua. Il figlio di Lemire, Timothy Lemire, ha dichiarato che l'ultimo ping del suo cellulare ha aiutato il gruppo a restringere l'area di ricerca.

Attraverso il sonar - una tecnologia che utilizza le onde sonore per localizzare gli oggetti nei corpi idrici - il gruppo ha trovato un riscontro il 30 dicembre in uno stagno vicino a un'uscita di Disney World sulla Interstate 4 a Kissimmee, in Florida. Durante lo scorso fine settimana hanno effettuato una ricerca e hanno individuato un minivan sommerso in 14 piedi d'acqua.

In un rapporto sull'incidente pubblicato domenica, la Florida Highway Patrol ha dichiarato che il furgone Ford Freestar del 2004 "stava viaggiando sulla rampa di uscita della State Road 417 in direzione sud verso World Drive. Per ragioni sconosciute, il veicolo è uscito dalla carreggiata sinistra ed è finito in un laghetto di ritenzione" ed è "completamente sommerso dall'acqua".

La polizia ha confermato che il furgone è legato al caso Lemire. La CNN ha contattato l'ufficio del medico legale per ulteriori informazioni.

Timothy Lemire ha dichiarato alla CNN di essere fermamente convinto che i resti nel veicolo appartengano a sua madre.

"I suoi vestiti che indossava quel giorno, il suo cellulare e il suo portafoglio con i documenti sono stati trovati nella sua borsa nel furgone", ha detto Lemire. "Era l'unica a guidare quel veicolo quella notte ed è stata l'unica a essere trovata nel furgone".

Ha detto che questo porta conforto a lui e alla sua famiglia.

"Ho emozioni contrastanti su tutto questo. Sono felice che non sia stata uccisa, né rapita, né tantomeno rapinata. Non ho mai saputo cosa sia successo", ha detto.

"Mia madre era una persona straordinaria. Aveva un cuore enorme e avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque. Mia madre era una persona con cui chiunque poteva parlare. Sorrideva sempre e sembrava sempre felice. Mi manca ogni giorno di più. Mi sento meglio, sappiamo cosa è successo, ma mi sembra ancora di essere in uno stato di sogno. Come se non sapessi come prenderla", ha aggiunto.

Chenelle Woody e Cara Lynn Clarkson della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com