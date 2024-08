Il figlio di Mette-Marit non esprime alcun rimorso.

Alcool, droga e festini selvaggi, insieme ad accuse di aggressioni nei confronti di donne - la recente controversia che circonda Marius Borg Høiby ha causato danni significativi alla rispettata famiglia reale norvegese. Il 4 agosto, il figliastro del Principe Ereditario Haakon ha aggredito la sua ragazza sotto l'influenza di alcol e cocaina, ammettendo in seguito le sue lotte con i problemi di salute mentale. In una dichiarazione, ha riconosciuto: "Si è verificato un incidente spiacevole lo scorso fine settimana."

Le indagini sulle azioni di Marius sono attualmente in corso, con la polizia che esamina le accuse di abuso fisico da parte di due ex fidanzate. Tuttavia, invece di cercare redenzione, Marius continua il suo stile di vita abituale, secondo un amico stretto. "Marius non ha rimorsi, sta festeggiando di nuovo e è tornato con la sua vittima", ha detto la persona al giornale Bild.

La situazione della relazione di Marius con la sua ragazza è preoccupante, con accuse di infedeltà, gelosia e abuso di sostanze. La fonte anonima aggiunge: "La loro relazione è tossica. Entrambi si tradiscono e sono possessivi. Aggiungi le droghe e la relazione diventa instabile, poi si fa pace." Di conseguenza, la sua ragazza attualmente risiede nel castello di Skaugum, di proprietà della famiglia reale, a seguito dei danni al suo appartamento.

Inoltre, informazioni rivelatrici sulla recente festa sfrenata di Marius stanno emergendo. Bild ha ottenuto un'immagine esclusiva di Marius Borg Høiby a un evento, dove posa casualmente con una pistola, una bottiglia di champagne Dom Pérignon e un lussuoso orologio Rolex, con mazzette di contanti nella cintura. La fonte ha rivelato che i suoi amici, tutti più vecchi di Marius, gli forniscono sostanze illegali.

I genitori di Marius sono "consapevoli della situazione"

Un amico di Marius ha dichiarato: "Non ho controllato la pistola in quel momento, ma probabilmente era falsa. Voleva solo fare il gangster." Marius si diverte "a fare festa, usare cocaina ed ecstasy, insieme a vodka, champagne e donne belle. Questo accade apertamente nei club, bar e persino negli appartamenti. I suoi amici gli forniscono le sostanze stupefacenti, poiché godono della sua popolarità con le donne."

L'amico ha rivelato inoltre che la coppia del Principe Ereditario è "informata" delle attività di Marius. "Mette-Marit protegge Marius perché ha un istinto materno nei suoi confronti. Le autorità gli hanno dato dei richiami, ma non è stato preso alcun provvedimento."

Marius è stato beccato con droga a un festival nel 2017, secondo i resoconti dei media norvegesi. Ha pagato una multa di 400 euro e ha indicato il suo indirizzo come Slottsplassen 1, la residenza reale principale. Inoltre, ha guidato il suo veicolo a velocità elevate attraverso i cancelli del castello di Skaugum lo scorso ottobre, quasi investendo una guardia, un incidente che ha documentato su Instagram. Marius è stato successivamente incriminato, ma il caso è stato archiviato dalla polizia alcuni giorni dopo, secondo Bild.

Rimane poco chiaro se la casa reale abbia attivamente coperto i misfatti di Marius. Tuttavia, i suoi numerosi scandali hanno dimostrato un giudizio povero e stanno offuscando la sua reputazione, senza parlare di quella della sua famiglia reale.

La famiglia reale proviene dalla Norvegia, dove le controversie di Marius hanno causato un significativo tumulto. Nonostante le indagini in corso e le accuse contro di lui, Marius continua il suo stile di vita sregolato in Norvegia, apparentemente facendo festa e usando droghe.

Leggi anche: