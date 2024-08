- Il figlio di Mette-Marit, Marius, arrestato per aggressione e maltrattamento.

Il figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stato brevemente trattenuto a causa di un presunto atto di violenza. I media norvegesi riportano che il 27enne avrebbe aggredito fisicamente e psicologicamente una donna sabato sera. Il giornale norvegese "Se og Hør" ha ipotizzato che la presunta vittima potrebbe essere l'influencer e surfista Rebecca Helberg Arntsen, con cui il figlio del Principe ereditario è stato recentemente visto insieme sui social media. Sotto una foto con lei, ha scritto: "La mia ragazza."

La polizia ha confermato l'incidente ma non ha rivelato alcun nome. Secondo il rapporto, la presunta vittima ha tra 20 e 30 anni. È riuscita a fuggire dall'appartamento di Oslo e ha poi contattato la polizia. Durante un esame all'ospedale, i medici hanno diagnosticato una commozione cerebrale. Ha dovuto trascorrere due giorni in clinica ma è stata dimessa lunedì, secondo quanto riferito dal giornale.

Marius Borg Høiby è stato messo in custodia sabato sera e ha trascorso quasi due giorni in detenzione. Le autorità avrebbero eseguito un test del sangue di routine per escludere l'influenza di droga. Il figlio della Principessa ereditaria non ha ancora commentato il caso. Il suo avvocato Øyvind Bratlien ha detto al giornale "VG" che il suo cliente è "accusato di lesioni personali". La corte reale norvegese non ha ancora commentato i rapporti.

Marius Borg Høiby è stato portato fuori città dopo l'incidente

Dopo il rilascio, la casa reale avrebbe organizzato per lui di essere rapidamente portato fuori città e lontano dagli occhi del pubblico. Secondo i rapporti, Marius Borg Høiby si trova attualmente nella tenuta di Skaugum, la residenza della famiglia del Principe ereditario, a circa 25 chilometri da Oslo.

L'incidente ha disturbato l'agenda della famiglia reale norvegese. Martedì, la coppia del Principe ereditario Haakon e Mette-Marit avrebbe dovuto viaggiare a Parigi per i Giochi Olimpici. Tuttavia, Mette-Marit ha annullato il viaggio all'ultimo momento per stare con il suo figlio 27enne. Si dice che sia "shockata" dagli eventi.

Marius Borg Høiby è il figlio della precedente relazione di Mette-Marit con l'imprenditore Morten Borg. Marius aveva quattro anni quando sua madre ha sposato il Principe Haakon. although he was taken into the royal family, he was never adopted. Unlike his half-siblings Sverre Magnus and Ingrid Alexandra, the 27-year-old often makes headlines - most recently due to his relationship with the Norwegian TV star Nora Haukland.

