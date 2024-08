Il figlio di Mette-Marit confessa di aver aggredito la sua ragazza.

Le accuse sono gravi: il figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è accusato di aver aggredito la sua ragazza e distrutto il suo appartamento. In una dichiarazione, ammette le sue azioni e si scusa, sostenendo di essere stato sotto l'influenza di alcol e droghe.

Il figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ha ammesso di aver usato violenza contro la sua ragazza e danneggiato la sua proprietà, secondo un testo inviato alla broadcaster pubblica NRK dal suo avvocato. Høiby ha dichiarato di essere stato sotto l'influenza di alcol e cocaina al momento dei fatti.

Høiby, figlio di Mette-Marit da una relazione precedente, è stato arrestato a Oslo il 4 agosto con l'accusa di aggressione e danneggiamento, ma è stato rilasciato il giorno successivo. Le indagini della polizia sono in corso.

Salute mentale e abuso di droghe

In una dichiarazione, Høiby scrive di lottare con problemi di salute mentale e abuso di droghe e intende cercare cure. Ha dichiarato: "Il mio abuso di droghe e le mie diagnosi non giustificano ciò che è successo". Vuole assumersi la responsabilità, dire la verità alla polizia e, soprattutto, scusarsi con la sua ragazza e la sua famiglia. Riconosce l'impatto delle sue azioni su di loro.

Mette-Marit è arrivata in ritardo alle Olimpiadi di Parigi la scorsa settimana a causa dell'incidente. Il Principe ereditario Haakon ha detto a TV2 in una conferenza stampa: "È importante essere presenti l'uno per l'altro in famiglia, e questa volta è stato il mio turno di viaggiare".

Haakon ha definito le accuse contro il suo figliastro "una questione seria" la scorsa settimana, ma ha rifiutato ulteriori commenti. Borg Høiby ha mantenuto un profilo basso negli ultimi anni e ha chiesto ai media di rispettare la sua privacy.

Le azioni di Høiby di violenza domestica contro la sua ragazza e il successivo danneggiamento della proprietà sono fortemente influenzate dai suoi problemi di salute mentale e abuso di droghe. In un tentativo di correggere i suoi errori, Høiby ha espresso l'intenzione di cercare aiuto professionale e assumersi la piena responsabilità delle sue azioni.

