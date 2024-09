- Il figlio di Heidi Klum, Henry Samuel, presenta il suo partner romantico.

C'è un'aria d'amore nella famiglia Klum. Heidi Klum, l'iconica modella-mamma di 51 anni, mostra apertamente la sua relazione con il marito Tom Kaulitz, 35, sui social media. Suo figlio Henry Samuel, 18 anni, è altrettanto entusiasta e mostra la sua ragazza su Instagram. Nel suo ultimo post, non solo sfoggia il suo viso, ma anche una foto di lui che si rilassa in spiaggia con la sua ragazza.

Questo post ci offre uno scorcio insolito nella vita personale di Henry. Tipicamente, Heidi preferisce tenere i suoi figli lontano dall'attenzione pubblica finché non sono abbastanza maturi per prendere le loro decisioni. Henry, come sua sorella Leni Klum, sembra aver trovato un legame con i social media. Un'analisi più attenta del post rivela qualcosa in più sulla sua relazione.

La ragazza di Henry svelata

Anche se la sua ragazza rimane nascosta nella foto, il suo profilo Instagram è accessibile tramite il link fornito. Si chiama Kayla Betulius e frequenta l'UCLA a Los Angeles. Kayla esprime apertamente i suoi sentimenti per Henry commentando "Ti amo" con un cuore rosso sotto il suo post. Interessantemente, anche Heidi lascia un cuore sotto lo stesso post. La durata della loro felicità rimane un mistero.

Non è solo Henry e Heidi che si godono l'amore. Leni Klum, di 20 anni, è in una relazione seria da un po' di tempo. Dal 2021, è in una relazione ufficiale con il giocatore di hockey su ghiaccio Aris Rachevsky. La coppia si diverte anche a condividere scorci della loro vita amorosa su Instagram. Sembra che Henry stia seguendo le orme di sua sorella, sia nell'amore che nella condivisione sui social media.

Heidi Klum, madre di Henry Samuel, sembra approvare la relazione di suo figlio con Kayla Betulius, come dimostrato dal suo commento a forma di cuore sotto il post di Instagram di Henry. Il figlio maggiore di Heidi Klum, Henry, ha molto in comune con sua sorella Leni Klum, inclusa una relazione pubblica e l'uso dei social media per condividere le loro storie d'amore.

