- Il figlio di Chester Bennington esprime la sua disapprovazione per il ritorno di suo padre, affermando che "la sua eredità è stata annientata".

Jamie Bennington, figlio del defunto vocalist dei Linkin Park Chester Bennington, ha criticato il ritorno del gruppo, sostenendo che Mike Shinoda ha "effettivamente annientato l'esistenza e l'eredità di mio padre in tempo reale". Secondo lui, Shinoda è "senile e sordo alle sfumature".

Ritorno Controverso dei Linkin Park

Il ritorno dei Linkin Park a inizio settembre ha suscitato diverse reazioni. La band ha annunciato il loro ritorno attraverso un concerto in streaming per i loro numerosi fan in tutto il mondo e ha rivelato che Emily Armstrong, cantante della band rock Dead Sara, avrebbe collaborato con Mike Shinoda come seconda vocalist del gruppo. Tuttavia, molti fan sono rimasti delusi da questa decisione a causa delle precedenti affiliazioni di Armstrong con la Scientology e il convinto stupratore Danny Masterson.

Il 6 settembre, Armstrong ha risposto a queste critiche in una dichiarazione. Aveva assistito a un'udienza del processo con Masterson, che considerava un amico, alcuni anni fa. "Subito dopo, ho capito che non avrei dovuto farlo. Non ho più parlato con lui da allora", ha scritto. Ha chiarito: "Non tollero l'abuso o la violenza contro le donne e esprimo la mia solidarietà alle vittime di questi crimini".

"Cancellata l'Esistenza e la Leggenda di Mio Padre"

Jamie Bennington incolpa Shinoda per la decisione di portare la nuova vocalist: "Hai cancellato l'esistenza e la leggenda di mio padre in tempo reale - durante il mese globale di commemorazione della prevenzione del suicidio. Non consideri l'impatto che le ideologie di Emily potrebbero avere sui fan. Non c'è alcuna dichiarazione esplicita a sostegno delle vittime di violenza all'interno della nostra base di fan", ha affermato Jamie. Ha aggiunto: "Hai tradito la fiducia che i fan e i sostenitori, compreso me, hanno riposto in te per decenni. Ci aspettavamo che fossi un esempio morale. La figura guida benevola. Adesso sei solo senile e fuori dal mondo".

"Apprezzo Ogni Volta che la Ascolto"

Mike Shinoda, che ha recentemente ricevuto elogi per il ritorno della band e l'inclusione di Emily Armstrong come nuova vocalist, ha detto: "Emily ha costantemente mantenuto le note e pestato le parole". Riconosce che ai fan ci vorrà del tempo per adattarsi al cambiamento. "La domanda sarà: 'Come risuonerà con il pubblico?' Non posso prevedere come sarà ricevuto. Ma posso apprezzarlo quando lo ascolto". Sarà interessante vedere come i fan reagiranno al primo album e ai concerti dal vivo della band sette anni dopo la morte di Chester Bennington. Il primo spettacolo dei Linkin Park con la vocalist Emily Armstrong è previsto per l'11 settembre a Los Angeles e il loro album di debutto, "From Zero", uscirà il 15 novembre.

