- Il figlio di Chester Bennington esprime il suo disaccordo per il ritorno di suo padre, affermando che "l'eredità è annullata".

Jamies Bennington, figlio del defunto vocalist dei Linkin Park Chester Bennington, ha criticato aspramente il ritorno della band di suo padre. Il 28enne ha parlato con la rivista Billboard, affermando che Mike Shinoda aveva "distrutto la vita e l'eredità di mio padre in tempo reale". Ha descritto Shinoda come "senile e ignaro".

Linkin Park si riunisce, scoppia la controversia

Il ritorno dei Linkin Park a inizio settembre ha suscitato reazioni contrastanti. La band ha annunciato il proprio ritorno attraverso un concerto in streaming per i fan di tutto il mondo, rivelando che Emily Armstrong, cantante della band rock Dead Sara, si sarebbe unita al membro fondatore Mike Shinoda come seconda vocalist del gruppo. Tuttavia, molti fan hanno espresso il loro dissenso per questa scelta a causa dei precedenti legami di Armstrong con la Scientology e il convinto stupratore Danny Masterson.

Il 6 settembre, Armstrong ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affrontato le accuse. Ha spiegato di aver accompagnato Masterson, che considerava un amico, a un'udienza in tribunale qualche anno prima. "Ho presto capito di aver commesso un errore. Da allora non ho più parlato con lui", ha scritto. Ha chiarito: "Non condono l'abuso o la violenza contro le donne e mi identifico con le vittime di questi crimini".

"Hai distrutto l'eredità di mio padre in tempo reale"

Jamies Bennington incolpa Mike Shinoda per la scelta del nuovo vocalist: "Hai distrutto la vita e l'eredità di mio padre in tempo reale - durante il mese internazionale di prevenzione del suicidio. Ignori le implicazioni delle credenze di Emily. Non c'è una dichiarazione chiara che sostenga le vittime di violenza che fanno parte della fanbase", ha detto Jamies. Ha aggiunto: "Hai tradito la fiducia che ti è stata data per decenni dai fan e dai sostenitori, incluso me. Credevamo nella tua capacità di superare tutto questo. Credevamo che fossi il cambiamento. Perché ci hai promesso che era la tua intenzione. Adesso sei solo senile e ignaro".

"Mi fa piacere sentirlo"

Mike Shinoda, recentemente elogiato per il ritorno della band e la nomina di Emily Armstrong come nuova vocalist, ha detto: "Emily è sempre stata in grado di raggiungere le note e consegnare le parti". Riconosce che ai fan ci vorrà del tempo per adattarsi al cambiamento. "La domanda è: 'Come sarà accolto?' Non so come sarà ricevuto. Ma mi fa piacere sentirlo". Sarà interessante vedere come i fan reagiranno al primo album e alle esibizioni dal vivo della band sette anni dopo la morte di Chester Bennington. Il primo concerto dei Linkin Park con la cantante Emily Armstrong è previsto per l'11 settembre a Los Angeles. Il primo album del gruppo, intitolato "From Zero", uscirà il 15 novembre.

Jamies Bennington si è rifiutato di commentare ulteriormente la situazione, dicendo "Non te lo dirò", quando gli è stato chiesto se ci fosse la possibilità di una riconciliazione tra la famiglia Bennington e la band. Il ritorno e la scelta di Emily Armstrong come nuova vocalist hanno acceso intense discussioni tra i fan dei Linkin Park, con alcuni che esprimono rabbia e delusione, mentre altri aspettano con ansia il ritorno della band.

