- Il figlio di Angelina Jolie, Shiloh, ha ufficialmente adottato il cognome "Pitt" come suo nuovo nome.

Il tribunale lo ha ufficialmente approvato anche per iscritto: la primogenita Shiloh Jolie-Pitt, 18 anni, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato una richiesta formale per cambiare il proprio nome. TMZ ha dato la notizia, citando i documenti del tribunale come fonte. Secondo questi documenti, il tribunale ha approvato la richiesta di Shiloh di eliminare "Pitt" dal proprio nome e di essere chiamata solo "Jolie". In precedenza, era stata riconosciuta come Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

Tre giorni dopo il suo 18° compleanno a maggio, Shiloh Jolie ha presentato la sua domanda di cambio nome alle autorità. A luglio, ha reso pubblico il suo intento di non utilizzare più "Pitt" sul Los Angeles Times. Sul suo Instagram personale, si era già presentata come Shi Jolie da tempo. Shiloh è una ballerina appassionata.

A inizio giugno, People magazine ha riferito che Brad Pitt, padre di Shiloh, era "informato e turbato" dalla sua richiesta di cambio nome.

Angelina Jolie è l'unica persona legata ai figli?

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno sei figli: Maddox, 22, Zahara, 19, e Pax, 20, adottati dalla coppia. Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, 16, sono i loro figli biologici. Jolie e Pitt si sono conosciuti durante le riprese di "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005 e si sono innamorati. Dopo il loro fidanzamento nel 2012, si sono sposati in Francia nel 2014. Jolie ha presentato domanda di divorzio a settembre 2016. Ci sono ancora dispute legali in corso, come quelle relative a una ex tenuta vinicola in Francia.

Shiloh Jolie non è l'unico figlio della ex coppia che sembra schierarsi con la madre. A novembre 2023, Zahara si è presentata come "Zahara Marley Jolie" al suo università. A maggio 2024, Vivienne è stata elencata come "Vivienne Jolie" nel programma del musical di Broadway in cui ha partecipato. Si dice anche che Maddox e Pax non abbiano contatti con Brad Pitt.

