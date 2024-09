- Il figlio dell'attore di "Harry Potter" incontrerà la serie a cinque anni

Attrice Bonnie Wright, famosa per il ruolo di Ginny Weasley nella serie "Harry Potter", non vede l'ora di presentare il suo piccolo, Elio Ocean, al mondo della fantasia. "Devo aspettare, ma non vedo l'ora", ha dichiarato la 33enne attrice britannica alla rivista americana "People". Secondo lei, cinque anni è l'età giusta per iniziare a leggere i libri e mostrare alcuni film ai bambini.

Il piccolo Elio Ocean compirà il suo primo anno il 19 settembre. Wright ha sposato il suo marito americano, Andrew Lococo, nel 2022. L'attrice stessa è un fan dei audiolibri di "Harry Potter", ha confessato.

In Germania, il primo film, "Harry Potter e la Pietra Filosofale", è classificato come FSK 6+.

L'amore di Bonnie Wright per la serie "Harry Potter" è evidente nel suo progetto di presentare il mondo della magia a suo figlio all'età giusta. Con una profonda passione per gli audiolibri, Wright potrebbe condividere le sue storie preferite del Mondo Magico con Elio una volta che compirà cinque anni.

