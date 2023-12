Il fiasco di Naomi Osaka è un segno che il lavoro sulla salute mentale non è ancora finito.

E Naomi Osaka ne ha abbastanza. Ha affrontato innumerevoli avversarie nella sua stratosferica ascesa ai vertici del tennis, ma questa settimana la numero 2 del mondo ha posato la racchetta e si è allontanata dalle domande e dalle sollecitazioni della stampa.

La decisione della Osaka di ritirarsi dagli Open di Francia, piuttosto che partecipare alle conferenze stampa al Roland Garros, ha scatenato un dibattito più ampio sulla cultura dei briefing post-partita e sul loro impatto sulla salute mentale degli atleti.

Queste conferenze stampa sono una "fossa per avvoltoi", ha dichiarato Kris Soutar, consulente di Tennis Scotland e della Judy Murray Foundation, fondata dalla madre di Andy Murray, un giocatore che ha parlato apertamente di come il tributo mentale dello sport d'élite lo abbia colpito.

Queste conferenze stampa, spesso dominate dagli uomini, sono estremamente intimidatorie per i giocatori sconfitti, ha dichiarato Soutar alla CNN. "Vengono interrogati sui motivi per cui hanno perso e i giornalisti cercano i loro pezzetti di terra", ha detto.

È una prospettiva scoraggiante per qualsiasi atleta, figuriamoci per la Osaka, che ha ammesso su Twitter di non essere "un'oratrice naturale e di provare un'enorme ondata di ansia prima di parlare ai media di tutto il mondo".

Per questo motivo, la quattro volte vincitrice di un Major ha preso la drammatica decisione di evitare del tutto le conferenze stampa, adducendo motivi di salute mentale, con la speranza che le eventuali multe ricevute venissero devolute a un ente di beneficenza per la salute mentale.

In risposta, gli organizzatori hanno multato Osaka per 15.000 dollari e minacciato l'espulsione. Osaka si è ritirata a sua volta dal torneo, dichiarando su Twitter che sperava "che tutti potessero tornare a concentrarsi sul tennis in corso a Parigi".

La 23enne ha aggiunto di aver "sofferto di lunghi attacchi di depressione" da quando ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam nel 2018.

Dopo la decisione di Osaka di rinunciare agli incarichi mediatici, l'Open di Francia ha pubblicato un tweet - poi cancellato - con le foto di Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka e Coco Gauff impegnati negli incarichi mediatici con la didascalia: "Hanno capito l'incarico".

Secondo Soutar, questa risposta è stata "fredda" e ha rappresentato una "occasione mancata" per "essere all'avanguardia" e trovare soluzioni ai problemi di salute mentale nello sport.

Gareggiare nell'era di Covid

Il tennis è stato uno dei primi sport professionistici a uscire dall'ombra del blocco del Covid in tutto il mondo.

Ma a fronte di questioni più urgenti, soprattutto economiche, la salute mentale "non è stata in alcun modo in cima all'agenda del tour", secondo Rodney Rapson, co-proprietario della Base Tennis Academy vicino a Francoforte, in Germania.

"L'industria nel suo complesso sta soffrendo dal punto di vista finanziario, con cancellazioni, sponsorizzazioni, tutto è stato colpito", ha detto Rapson riguardo all'impatto del Covid sullo sport.

Nel frattempo, le restrizioni di Covid hanno aggravato lo stress dei professionisti del tennis in viaggio. Prima ancora che i giocatori scendano in campo, c'è una lista apparentemente infinita di test, restrizioni di viaggio, quarantena e bolle sociali da rispettare, ha detto Daria Abramowicz, psicologa sportiva della giocatrice polacca Iga Swiatek.

Secondo la Abramowicz, questo ambiente così ristretto "influisce davvero sulle relazioni, sui livelli di stress e sul benessere emotivo in generale".

Ha aggiunto che "non si sono mai visti così tanti ritiri, abbandoni di tornei, infortuni, tensioni", che Abramowicz ha attribuito a un "effetto Covid" sul tennis.

Abramowicz spera che il ritiro della Osaka possa "cambiare le carte in tavola" per le discussioni sulla salute mentale nello sport.

"C'è questo stereotipo secondo cui un atleta è una specie di gladiatore, una specie di eroe", ha detto Abramowicz alla CNN.

"Che siano a loro agio nell'essere fuori dalla loro zona di comfort. E questo rende praticamente impossibile per gli atleti non stare bene".

Cambiamento culturale

La decisione di Osaka di rinunciare alle conferenze stampa ha fatto infuriare alcuni commentatori dei media.

L'emittente britannica Piers Morgan ha definito la tennista una "piccola maestra petulante". Il giornalista Will Swanton ha scritto sull'Australian: "L'immaturità, la preziosità e l'ipocrisia di Naomi Osaka mi lasciano senza parole".

Nel frattempo, la 23 volte campionessa del Grande Slam Serena Williams ha solidarizzato con la Osaka, dichiarando in una conferenza stampa post-partita: "L'unica cosa che sento è che mi sento per Naomi. Vorrei poterla abbracciare perché so cosa si prova. Come ho detto, mi sono trovata in quelle posizioni".

L'ex grande del tennis Billie Jean King ha scelto una linea più delicata, twittando: "I media hanno ancora un ruolo importante nel raccontare la nostra storia".

Ma la conferenza stampa è un'altra cosa rispetto ai tempi della King, dicono gli esperti, che sottolineano come i social media offrano oggi ai giocatori una linea di comunicazione diretta con i fan.

"Sembra quindi superfluo avere un'intervista post-partita davanti a una sala stampa dove ai giocatori, soprattutto se hanno perso, vengono poste domande arbitrarie di cui tutti conoscono la risposta", ha detto Rapson, che ha aggiunto: "I giocatori si sentono frustrati molto rapidamente".

Queste conferenze si tengono subito dopo una partita, quando i giocatori sono "al massimo delle loro funzioni cognitive ed emotive, e il livello di stress è a volte alle stelle", ha detto Abramowicz.

E "quando c'è questo obbligo di andare a parlarne, non tutti i giocatori sono ben equipaggiati per farlo".

Secondo gli esperti, i giovani calciatori vengono gettati sotto i riflettori internazionali a malapena preparati ad affrontare lo scrutinio sia in sala conferenze che online.

Rapson si chiede anche se le autorità stiano facendo abbastanza per proteggere la salute mentale dei giocatori, visti gli abusi che spesso ricevono online.

"La tecnologia sta avanzando molto più velocemente dei cambiamenti culturali delle persone che gestiscono lo sport", ha detto Rapson, aggiungendo che c'è un "enorme scollamento tra le persone che siedono nei consigli di amministrazione di questi organi di governo e la realtà di come cose come i social media hanno un impatto sui giovani".

Ora, allontanandosi dai riflettori dei media, la Osaka ha invece acceso una luce proprio su queste pressioni.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com