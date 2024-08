- Il feticcio del pubblico di Trump diventa volantini di campagna.

Se l'applauso è una droga dura, allora Donald Trump è il junkie più famoso. Niente tiene più carico il vecchio presidente dell'applausometro al massimo. Era così già nei primi anni '90 quando si spacciava per il suo stesso portavoce stampa, chiamando i giornali di New York per diffondere gossip su di sé. O più tardi in TV, come "imprenditore" della realtà che licenziava persone per i ratings. La cosa principale è il pubblico, sempre e comunque: un grande pubblico.

Il più grande pubblico di sempre!

All'epoca, non si aspettava certo che sarebbe arrivato a tanto, ma il culmine era ancora da venire per l'erede di un impero immobiliare assetato di attenzione: la Presidenza degli Stati Uniti. Prestò giuramento il 20 gennaio 2017 e stabilì nuovi standard per la misurazione del pubblico con la sua inaugurazione: era il "più grande pubblico mai registrato per un'inaugurazione presidenziale", secondo il suo portavoce all'epoca. La bugia evidente fu in seguito ribattezzata "fatti alternativi" dalla sua capo comunicazione.

Sono passati sette anni e mezzo da allora, ma l'ossessione di Trump per i numeri del pubblico non è cambiata. Conta solo la quantità. E questo vale in ogni settore, come dimostra una recente apparizione della candidata democratica Kamala Harris a Detroit. La candidata alla presidenza è atterrata di recente all'aeroporto locale con l'aereo del vicepresidente degli Stati Uniti e ha ricevuto l'accoglienza di circa 15.000 spettatori entusiasti.

Tante persone? Per Kamala Harris?

Si dice che la gente abbia aspettato Harris sotto il sole cocente per ore, il che potrebbe effettivamente indicare che l'avversaria di Trump ha scatenato un'ondata di euforia. Ma aspettate! Tante persone? Per Kamala Harris, la vicepresidentessa una volta grigia? In un hangar dell'aeroporto? In mezzo alla settimana? Improbabile!

"Qualcuno ha notato che Kamala ha barato all'aeroporto? Ha gonfiato una folla enorme con l'IA. La stessa cosa accade con le sue false 'folla' ai suoi discorsi", ha annunciato sospettosamente Trump sulla sua piattaforma "Truth Social". L'ex Presidente degli Stati Uniti non ha fornito alcuna prova per la sua affermazione. Nel suo post, ha menzionato solo una riflessione oscura sul corpo dell'aereo del governo.

Donald Trump agita il vuoto

Il team della campagna di Harris ha risposto prontamente e fattualmente sui social media: era una foto vera della folla di Harris-Walz nel Michigan, hanno scritto su X, ex Twitter. I suoi sostenitori, d'altra parte, hanno inondato la piattaforma con video di apparizioni di Trump in sale mezzo vuote o con mezz truth in cui Trump agita il vuoto.

Monologhi senza meta e pensieri vaganti

Dopo l'ingresso di Kamala Harris nella corsa presidenziale, Trump è un po' passato in secondo piano. C'è addirittura un sentore di campagna del 2016, quando il non ancora presidente si umiliava regolarmente con il suo spettacolo e veniva felicemente superato dal suo avversario. Trump ha vinto comunque, motivo per cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ora avverte di non ripetere l'errore di sottovalutarlo, come ha fatto dopo il suo ritiro come candidato.

È facile farlo quando si ascoltano i monologhi senza meta e i pensieri vaganti del candidato Trump alle apparizioni pubbliche. Tuttavia, egli sa ancora maestrosamente attirare l'attenzione con paragoni stravaganti.

In una recente conferenza stampa frettolosamente convocata nel suo stato natale della Florida, ha sostenuto che il suo pubblico del 6 gennaio 2021 era più grande della folla alla leggendaria "I have a dream" speech di Martin Luther King. Circa 250.000 persone hanno partecipato alla "Marcia su Washington" del 28 agosto 1963. Tre anni e mezzo fa, c'erano diverse migliaia di persone presenti - molte delle quali hanno successivamente assaltato il Campidoglio, rendendo quel mercoledì un giorno buio per la democrazia americana.

L'ultimo post di Trump sull'audience di Harris a Detroit, apparentemente manipolata dall'IA, indica la direzione che prenderà la campagna: " Sta barando. È così che i democratici vogliono vincere le elezioni, barando. Dovrebbe essere squalificata, perché le immagini false sono manipolazione del voto. Chi fa cose del genere barerà ovunque", ha scritto l'ex presidente degli Stati Uniti.

Come quattro anni fa, Trump semina dubbi. Dubbi sulla legittimità della candidata Harris, dubbi sulle immagini che produce, dubbi sulle elezioni stesse. Ogni sua "preoccupata" obiezione su un voto "ingiusto" gli fa ottenere titoli e attenzione. Ma porta anche il paese più vicino a ciò che ha minacciosamente minacciato sulla "Time" magazine come un "bagno di sangue" in caso di sconfitta elettorale.

