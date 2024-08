- Il festival popolare di Gäuboden inizia con una parata

Carrozze decorate con ornamenti, abbigliamento tradizionale e musica di banda di ottoni inaugurano il Straubing Gäubodenvolkfest venerdì sera. Il tradizionale corteo, con circa 3.500 partecipanti, attraverserà un percorso di circa due chilometri nel centro della città e si concluderà nell'area del festival. L'evento inizia alle 17:30, con migliaia di spettatori attesi. Gli ombrelli non saranno probabilmente necessari, poiché il Servizio Meteorologico Tedesco prevede tempo estivo con temperature vicine ai 30°C e un mix di sole e nuvole.

Con circa 1,3 milioni di visitatori, il Gäubodenvolkfest è considerato il secondo più grande festival popolare della Baviera, dopo l'Oktoberfest di Monaco. Si svolge fino al 19 agosto.

Sette tende del festival offrono cucina tipica dei festival popolari, inclusi arrosti, bretzel e birra. Un litro di birra costa tra 12,70 e 12,75 euro, rendendola leggermente più economica rispetto all'Oktoberfest di Monaco, dove i prezzi variano da 13,60 a 15,30 euro.

A differenza di Monaco, Straubing non ha una cerimonia ufficiale di spillatura della birra, una tradizione che risale alla decisione del sindaco Otto Höchtl degli anni '50 di rispettare l'evento di Monaco. Pertanto, non c'è "O'zapft is" a Straubing.

I dispenser d'acqua introdotti lo scorso anno si sono dimostrati popolari e verranno reinstallati quest'anno a causa delle temperature previste.

L'apertura ufficiale di sabato 10 agosto vedrà discorsi del Ministro dell'Economia della Baviera Hubert Aiwanger (Voti Liberi) e del Ministro dei Trasporti Christian Bernreiter (CSU), che sostituisce il Ministro dell'Ambiente Thorsten Glauber (Voti Liberi) che recentemente ha subito fratture ossee in un incidente in bicicletta.

La Ostbayernschau, una fiera prevalentemente agricola, inizia anche il 10 agosto. La storia del festival popolare di Straubing risale al 1812.

L'uso dell'abbigliamento tradizionale bavarese è incoraggiato durante il Straubing Gäubodenvolkfest, contribuendo all'esperienza autentica per i visitatori. Quest'anno, i dispenser d'acqua saranno disponibili in tutta l'area del festival, garantendo che i partecipanti possano idratarsi durante il caldo tempo estivo.

