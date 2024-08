- Il Festival di Venezia inizia con un omaggio a Sigourney Weaver.

È l'attrice Sigourney Weaver degli Stati Uniti ad aver ricevuto un Leone d'Oro onorario all'apertura del Festival del Cinema di Venezia. Con una battuta, alla sua età di 74 anni, ha dichiarato: "Il mio Leone mi accompagnerà sul sedile accanto a me sull'aereo", facendo riferimento al nome italiano del premio. Inoltre, ha aggiunto: "Mi accompagnerà nella gondola e immagino che mio marito dovrà adattarsi a condividere il letto con lui".

L'attrice Camille Cottin ha pronunciato un discorso commovente in onore di Weaver. Successivamente, il regista James Cameron, in un messaggio video, ha espresso: "A mio parere, l'Oscar avrebbe dovuto essere suo già da decenni".

Lo scorso anno, il festival era stato prevalentemente frequentato da attori italiani ed europei a causa dello sciopero hollywoodiano. Tuttavia, quest'anno, diverse star internazionali hanno sfilato sul tappeto rosso. L'attrice Cate Blanchett e la musicista Patti Smith sono state fotografate insieme.

Il regista Tim Burton ha fatto la sua apparizione con la partner, l'attrice Monica Bellucci, tenendosi per mano. Il loro film "Beetlejuice Beetlejuice" era previsto come primo in programma dopo la cerimonia di apertura. Oltre a Bellucci, il film vede Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega nei ruoli principali.

