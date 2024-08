- Il Festival di musica dello Schleswig-Holstein è in funzione a una capacità quasi piena del 95%.

Il Festival della Musica di Schleswig-Holstein (SHMF) si conclude questo fine settimana. Il coro del festival saluterà gli spettatori con due esibizioni del Requiem di Mozart sabato e domenica (entrambi alle 19:30). L'NDR Radiophilharmonie si esibirà sotto la guida di Stanislav Kochanowsky. Entrambi gli spettacoli sono sold out, come confermato dal festival.

La 39ª edizione del SHMF è stata un successo strepitoso, ha notato un rappresentante del festival. Sono stati acquistati circa 180.000 biglietti per i 203 concerti in 71 luoghi in Schleswig-Holstein, Amburgo, Danimarca del Sud e nord della Bassa Sassonia, con un tasso di affluenza del 95%.

Più di 90 eventi del SHMF erano incentrati sul tema di quest'anno, Venezia. Insieme alla musica di diversi periodi, c'erano letture ispirate al carnevale veneziano, alla vita del seduttore e donnaiolo Giacomo Casanova o alle canzoni popolari dei gondolieri. L'artista ospite di quest'anno è stata la sassofonista di origine crimea Asya Fateyeva, che si è esibita in un totale di 17 concerti.

Il programma per la 40ª stagione del SHMF sarà rivelato il 27 febbraio 2025.

